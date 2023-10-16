من هنا رابط الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل للحصول على الدعم

يريد العديد من المواطنين في الاواني الاخيره معرفة كيفية الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حيث يريد العديد من المواطنين معرفة الخطوات التي يجب إتمامها حيث يقوم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي حيث عملت ايضا وزاره الموارد البشريه بالعمل على تطوير هذا النظام حيث يتم الاستفادة من الدعم.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور هو أحد أهم البرامج الاجتماعية التي قامت الحكومة السعودية بتقديمها ويمكن للمواطنين التقديم فيه من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي

اضغط على زر بدء الخدمة

عليك بتسجيل كافة البيانات المطلوبة للدخول من خلال منصة ابشر او من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

اضغط على زر الطلبات

انقر على زر العين

سوف تلاحظ ظهور جميع التفاصيل المتعلقة براتب الضمان الاجتماعي المطور

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

يوجد العديد من الشروط التي يجب أن تتوافق في المستفيد للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور حيث يجب ان يكون سعودي الجنسيه بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون موجود في المملكة العربية السعودية بصورة دائمة ويجب أن لا يساوي الدخل الشهري الخاص به بالحد الذي لا يمكنه من الحصول على الدعم بالإضافة إلى أنه يجب أن يقوم بجمع كافة المستندات المطلوبة للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الضمان المطور

يجب على المتقدم إحضار صورة من الهوية الوطنية ويجب أيضا تقديم صورة من سجل الأسرة بالإضافة إلى صورة من عقد الإيجار وايضا صوره من شهادات الدراسية الخاصة بالأبناء بالإضافة إلى فاتورة الكهرباء والمياه.