من هنا رابط منصة منظرة التعليمية 2023/2024 وخطوات التسجيل

قامت وزارة التربية التعليم في سلطنة عمان بإصدارها منصة تعليمية يتمكن الطلاب من خلالها الحصول على جميع المعلومات الدراسية المتعلقة بالمناهج، وأيضا الحصول على المعلومات العامة وذلك عن طريق حضور المحاضرات الموجودة على المنصة بكل سهولة وهذا من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وهي توفر امكانية إضافة تعليقات والرد من قبل المعلمين بكل سهولة بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل علي توفير جميع الأنشطة والتدريبات المختلفة حتى ينال الطلاب فرصه تعليم بشكل افضل واسهل .

رابط منصة منظرة التعليمة

أصدرت وزارة التربية والتعليم داخل سلطنة عمان داخل المنصة التعليمية منظرة التي يستطيع عن طريقها التسجيل وحضور المحاضرات من قبل الطلاب والطالبات وايضا للمعلمين فقد تم إصدار هذه المنصة التي تسعي لتقديم العديد من التفاصيل الخاصة للمعلومات الدراسية للمنهج الدراسي وهذا داخل سلطنة عمان لجميع المراحل العمرية المختلفة و بإضافة إلي ذلك الكثير من الإختبارات والأنشطة المتنوعة حتى تحس الطلاب علي امكانيه النشاط والاستيعاب بشكل أفضل.

كيفيه تسجيل الدخول داخل منصة منظره التعليمية

أوضحت وزارة التربية التعليم كيفيه القيام بالتسجيل في هذه المنصه لكافة الطلاب والطالبات داخل سلطنة عمان من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة وهي كالاتي: