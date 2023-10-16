اضبط الآن تردد قناة كوين Queen على النايل سات لمشاهدة كل جديد

تعد قناة queen افلام واحدة من ضمن أهم القنوات الفضائية التي تعمل على نقل احدث الافلام الي شاشات التلفزيون علي النايل سات حيث ان هذه القناة تقدم محتوى من الأفلام الحصرية والمحبوبة من قبل متابعي شاشة التلفزيون حيث أن قناة كوين واحدة من أحدث القنوات في هذه الآونة الأخيرة بالإضافة إلى ذلك فهي تعرض الكثير من المسلسلات الرمضانية الحصرية بدون وجود أي إعلان أو فاصل فهذا الأمر الذي يميز قناة كوين عن غيرها من القنوات.

تردد قناة كوين Queen

يتساءل العديد من الأشخاص عن التردد الجديد الخاص بها علي القمر الصناعي نايل سات وهو كالاتى:

يكون تردد قناة كوين علي القمر الصناعي نايل سات 10853 ويكون الاستقطاب الخاص بها بالقناة افقي معامل تصحيح الخطأ الخاص بها ⅚ أما عن معدل الترميز فهو 27500 وتكون جوده قناة كوين SD

قناة كوين Queen

من المعروف أن قناة كوين واحدة من أهم القنوات الفضائية حيث أنها تقدم الكثير من المحتوى المتميز سواء في الافلام او المسلسلات المصرية الجديدة فقد تم إصدار هذه القناة مؤخرا بشكل جديد من بين قناه التلفزيون الاخرى فهي تعمل على عرض محتواها بدون اي اعلانات او فواصل مثل باقي القنوات وتعتبر هذا الأمر مزعج للكثير من المشاهدين نظرا لتكرار الإعلانات والفواصل وتعتبر قناة كوين متميزه عن باقي القنوات في هذا الأمر ولهذا السبب قد نالت قناة كوبن شهرة واسعة ويتساءل الكثير عن التردد الجديد علي القمر الصناعي نايل سات وهذا من قبل الكثير من متابعيها.