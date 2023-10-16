موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة أكتوبر في جمهورية مصر العربية 2023

قامت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي بالإعلان رسمياً عن الموعد المحدد لصرف معاش نقابة المعلمين وذلك بصفته أكتوبر 2023 في جمهورية مصر العربية يكون هذا في يوم الخميس الموافق 31 من شهر أكتوبر من هذا العام وقام السيد خلف الزناتي التوضيح أن الرقابة تسعى جاهدة لصرف المعاشات الخاصة بالمعلمين في الموعد المحدد لها.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين

كما قلنا إن موعد الصرف سوف يكون في يوم الخميس الموافق 31 من شهر أكتوبر من هذا العام، والجدير بالذكر أنه وصل أعداد المستفيدين من قلل معاش النقابة الخاصة بالمعلمين داخل مصر إلى 259 ألف عضو فقد تصل إجمالي المعاش المقدم لهم إلى 102 مليون و10 آلاف جنيه مصري كما أوضحت نقابة المهن التعليمية وجود شروط معينة لصرف معاش نقابة المعلمين في مصر وهي كالاتي:

يجب أن يكون المعلم قد أكمل 20 عام من الخدمه أو أكمل 55 عام من العمر.

يلزم على المعلم للحصول على المعاش إكتمال اشتراكه في النقابة الخاصة بالمعلمين لا تقل عن 10 سنوات.

ويجب أيضاً على المعلم أن يكون اكمل اشتراكاً كلياً وتماماً في التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات

كيفية صرف معاش نقابة المعلمين في شهر أكتوبر

يوجد بعض الخطوات التي تلتزم علي المعلمين اتباعها لإتمام عملية صرف المعاش نقابة المعلمين داخل مصر وهي كالاتي: