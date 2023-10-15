” El Fajr TV” تردد قناة الفجر مسلسل عثمان الموسم 5.. اشتعال الحرب بين عثمان والسيد يعقوب

ازداد البحث من قبل الكثيرين من عشاق الدراما التاريخية في الوطن العربي عن تردد قناة الفجر مسلسل عثمان 5 وذلك من أجل الاستمتاع بمتابعة الأحداث المثيرة التي يتضمنها هذا الجزء، لاسيما بعد عرض أو حلقتين من هذا الموسم بتاريخ الخامس والثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، وسوف نخبرك عن المواعيد وعن التردد من خلال هذا المقال.

تردد قناة الفجر مسلسل عثمان 5

تردد قناة الفجر مسلسل عثمان 5، يتم عرض مسلسل عثمان الجزء الخامس على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وهي الحلقة المترجمة للغة العربية ويمكنك مشاهدة القناة من خلال التردد الآتي:

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 5000.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:5000.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر مسلسل عثمان 5 بالخطوات

قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز الاستقبال الخاص بك.

أبحث في قائمة القنوات عن خيار البحث اليدوي أو تعديل التردد.

عليك إدخال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية بصورة كاملة.

أختر بحث أو تثبيت من أجل البحث على القناة ومن ثم تعيينها.

عليك تحديث قائمة القنوات الخاصة بك وسوف تظهر لك القناة في قائمة القنوات.

بذلك تستطيع الاستمتاع بمشاهدة الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان والذي يعرض مترجم باللغة العربية من خلال قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان

يعرض المسلسل كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءًا على قناة ATV التركية وهي القناة الرئيسية ومن ثم تعاد الحلقة يوم الخميس من خلال قناة الفجر.