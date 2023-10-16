هنا لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأماكن سداد الفاتورة 2023

يرغب العديد من المواطنين المصريين في مختلف محافظات مصر في معرفة الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المقدم من قبل مجموعة المصرية للاتصالات حتى يتمكنوا من الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي الخاصة بشهر أكتوبر والذي قد تم الإعلان عنها في يوم 14 من هذا الشهر حتى يتمكنوا يستطيعوا دفعها بطريقة بسيطة والكترونية .

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بعد بحث كثير من المواطنين المصريين عن الرابط الخاص بمجموعة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فقد قام شركة المصرية للاتصالات بإعلانها الرسمي على انه سوف يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي يلزم اتباعها فقد تم الإعلان عنها من قبل الموقع الرسمي للشركة وهي كالتالي:

يقوم الشخص بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة المصرية للاتصالات

ثم يكتب كود المحافظة التابع لها ورقم التليفون الخاص بها .

ثم يضغط على إظهار الفواتير، كما أنه يمكن معرفة الاستعلام عن الفاتورة عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء الخاص بشركة المصرية للاتصالات 19777

الأماكن الخاصة بدفع فاتورة الخط الأرضي

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنه يمكن للمواطنين المصريين القيام بدفع الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي عن طريق الذهاب الى أماكن دفعها وهي :