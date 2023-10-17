طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 برقم اللوحة موقع النيابة العامة

يرغب الكثير من المواطنين المصريين في مختلف المحافظات في معرفة الرابط الخاص بموقع النيابة العامة حتى يتمكنوا من الإستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم القومي فقد جاء ذلك تزامنا من خلال الهيئة العامة للمرور بالإعلان على أنه سيتم دفع 50% من قيمة المخالفات المرورية أو القيام بدفع الحد الأدنى الخاص بالغرامة وذلك من أجل التضامن مع المواطنين المصريين نظراً لارتفاع الأسعار بشكل شديد في هذا الوقت.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

قامت وزارة الداخلية المصرية بالإعلان عن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة المصرية وذلك نظراً لرغبة الكثير من المواطنين المصريين في معرفة الموقع الرسمي للنيابة العامة حتى يتمكنوا من الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا فإن هذا الأمر يوفر على كافة المواطنين الكثير من الوقت والجهد بالإضافة إلى التسهيلات علي المواطنين على عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم وجاء هذا من خلال هذه الخطوات:

يقوم الشخص المتقدم بتسجيل الدخول على موقع النيابة العامة وهذا من خلال الرابط الرسمي الخاص بها ومن ثم يختار خدمات نيابات المرور ويضغط علي اختار خدمة الاستعلامات ويختار من خلال القائمة مخالفات رخص المركبات.

ثم يكتب رقم اللوحة والاسم ويمكنها كتابه رقم اللوحه فقط ويضغط على إظهار اجمالي المخالفات وسوف يتم اظهارها على الفور.

موقع النيابة العامة 2023

قامت النيابة العامة بإعلان عن توفير وإتاحة رابط خاص بتقديم التظلم على المخالفات المرورية 2023 وذلك حتى يتمكنوا من إزالتها من على السيارة وهذا في حالة عدم ارتكابه لها بالفعل كي لا يقوم المواطن المصري بدفع الغرامة خطأ