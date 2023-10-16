خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي الطرح الجديد الاعلان 18

يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية حجز شقة في الاسكان الاجتماعي فقامت الحكومة المصرية بإنشاء الكثير من المباني بهدف عدم كافه الاشخاص محدودية دخل بتوفير لهم شقق اسكان مناسبة ولهذا يتهافت عليه العديد من المواطنين المصريين نظراً لقلة سعره وإتاحتها لجميع الأشخاص فقد يرغب العديد من المواطنين المصريين في معرفة الخطوات المتبعة للقيام بحجز شقق الإسكان الاجتماعي حتى يتمكنوا من التسجيل وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن استقبال الدفعة 18.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي

بعد الرغبة الملحة من الأشخاص في معرفة طريقة حجز شقق الاسكان الاجتماعي فقامت الوزارة بالإعلان عن الخطوات الآتية:

يقوم الشخص المتقدم بتسجيل الدخول على المنصة الرسمية لصندوق التمويل العقاري .

يقوم الشخص بالضغط على دليل الخدمات وبعد ذلك يحدد مشروع الإسكان المتواجد داخل الصفحه الاولي الخاصة بالموقع .

بعدها يقوم الفرد المتقدم بإدخال وكتابة الرمز الخاص بالمشروع وذلك حتى يستطيع الحصول على شقة من شقق الإسكان المقدمة من قبل هذا المشروع .

يقوم الفرد بكتابة كافة المعلومات المتعلقة بالمشروع ثم يكتب اسم المتقدم رباعي ويملي باقي البيانات الشخصية المطلوبة منه مثل مكان العمل والمسمى الوظيفي وغيرها من المعلومات.

يقوم الفرد بسداد قيمة المقدم الخاص بالشقه ومن ثم يضغط على حجر .

حجز شقق الاسكان الاجتماعي الطرح الجديد الاعلان 18

قام أيضاً صندوق الدعم الاجتماعي بالإعلان عن وجود مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم ومنها أن يكون مصري الجنسية وألا يزيد عمره عن 18 عام ولا يتملك وحدة زمنية أخرى .