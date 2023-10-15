من هنا رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 1445

يتساءل العديد من المواطنين المصريين عن الرابط الخاصة بالاستعلام عن كارت للخدمات المتكاملة عام 2023 حيث أن هذه الخدمة تعتبر من ضمن أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة في جمهورية مصر العربية وتسعى هذه الخدمات لتوفير حياة كريمة لهؤلاء الأشخاص عن طريق منحهم عن بعض المميزات التي يحصلوا علي من خلال كارت الخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

بعد تتساءل الكثير من المواطنين المصريين فقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن كافة الخطوات التي يلزم على المواطنين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي يتبعها بالاستعلام وهي كالآتي:

يقوم المتقدم بتسجيل الدخول من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

يقوم بالضغط علي ايقونة استعلام الطلبات ثم يكتب رقم البطاقة في مكان المحدد للرقم القومي.

ثم انقر على بحث.

سوف تظهر له نتيجة الخاصة بالاستعلام علي الفور .

أهم المميزات التي تميز كارت الخدمات المتكاملة

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض المميزات الخاصة بكارت للخدمات الاجتماعية والتي سوف يحصل عليها مستفيدين هذه الخدمة حيث أن الحكومة المصرية تقدم ما يلي للمستفيدين: