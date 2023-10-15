أحدث تردد قناة بين سبورت المفتوحة الجديد 2023 ومميزات القناة

يريد العديد من محبي رياضة كرة القدم على معرفة التردد الخاص بقناة بي إن سبورت الرياضية حيث يقوم بمتابعتها العديد من محبي الرياضة لمشاهدة مباريات كأس الخليج بالمجان حيث تعتبر بي ان سبورت من أهم القنوات التي تقوم بتقديم المباريات المختلفة والبطولات الدولية بالإضافة الى البطولات الأفريقية تتميز بالعديد من المميزات مثل الجودة العالية لها وتقديم العديد من برامج الساحة الرياضية.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

يمكنك استقبال تردد القناة على النايل سات من خلال إدخال تفاصيل التردد التالي بجهاز الرسيفر الخاص بك:

التردد 12765.

معدل الاستقطاب: افقي.

معامل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

أبرز مميزات القناة

يهتم العديد من محبين ومتابعين كرة القدم بمتابعة قناة بي ان سبورت المفتوحة حيث يوجد إقبال على هذه القناه بشكل كبير جدا لا اهتمامهم بمتابعة بطولة كأس الخليج ومن أهم ما يميز هذه القناة التالي: