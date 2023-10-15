أبرز وأهم شروط الترقيات الاستثنائية في التعليم 2023

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن شروط الترقيات الاستثنائية بالتعليم، حيث إنه قد عملت الوزارة بأن تهتم بترقيات المعلمين والإداريين وغيرهم من العاملين بوزارة التعليم حيث تقوم بترقية هؤلاء العاملين في الوزارة بصورة مستمرة و تهتم بزيادة الرواتب الشهرية الخاصة بهم حيث يقوم العاملين في في الوزارة بتقديم الدور الهام لضمان سير واستمرار العملية التعليمية ولذلك قامت وزارة التعليم بالإعلان عن ثمانية ضوابط وخمسة شروط هامة يجب يجب ان تتوافر في المتقدمين للحصول على الترقيات الاستثنائية للموظفين في وزارة التعليم

شروط الترقيات الاستثنائية في التعليم

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن وجود شروط الترقيات الاستثنائية حيث حددت ثمانية ضوابط لازمة لعمليات الترقيات وتتمثل تلك الضوابط في:

أن يكون عمر المتقدم 55 عاما ولا يزيد عن ذلك

يجب على المتقدم للحصول على الترقيات الاستثنائية أن يكون حاصل على المؤهل العلمي الأدنى المحدد للوظيفة التي يريد الترقية إليها.

أن يكون التقييم الخاص بالمتقدم عن أدائه في اخر سنه لا يقل عن مستوى الامتياز او ما يعادله حيث يرتبط خيار الوظائف تقدير الأداء الوظيفي الخاص بالمتقدم.

أن يكون المتقدم اكمل عام على الوظيفه الحاليه له.

طبقا للسنة المالية لا يجب أن يزيد عدد الموظفين الحاصلين على الترقية 50 موظف.

أن لا يحصل الموظف الواحد على أكثر من ترقيتين أثناء خدمته في الدولة.

عدم مرور ثلاث سنوات على الترقية السابقة له حيث انه لا يمكن حصول الموظف على الترقيه استثنائيه.

الترقيات الاستثنائية

تهتم وزارة التعليم السعودية بزيادة حوافز العاملين في وزارة التعليم السعودية حيث تهتم بأن يقدموا احسن وافضل إدارة عمل بالإضافة إلى إتمام العديد من المهمات بنجاح حيث يؤدي ذلك الى تحسين الأداء في العمل بالإضافة الى انه يعمل على زيادة الراتب الشهري الخاص بهم ولذلك تعتبر منظومة الترقي من أحد الطرق التي تعمل على تحفيز المواطنين وتحسين من الأداء في العمل ولكي يتم الحصول على الترقيات الاستثنائية حددت وزارة التعليم ثمانية ضوابط للحصول عليها,