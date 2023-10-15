اعرف حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 مع الزيادة لكل الموظفين

يتساءل العديد من العاملين والموظفات عن كافة قطاعات الدولة عن حقيقة تبكير صرف مرتبات الخاصة بشهر أكتوبر 2023 حيث أنه من المقرر إتمام صرف مرتبات شهر أكتوبر في هذا العام في الموعد المخصص له بداية من يوم 23 أكتوبر حتى يوم 30 من نفس الشهر

تبكير صرف مرتبات شهر أكتوبر

يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالدولة في التأكد من حقيقة أمر بتبكير صرف مرتبات شهر أكتوبر فقام وزارة المالية بالإعلان عن صرف مرتبات شهر أكتوبر لكافة العاملين في الدولة بداية من يوم 23 في هذا الشهر حتى يوم 30 من نفس الشهر وهذا لكافة الموظفين العاملين في كل الجهات الموجودة بالدولة ومن ضمنها مجلس النواب ومجلس الأعلى للصحافة الجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان فإما عن خبر تكبير صرف المرتبات هو مجرد إشاعة لا صحة لها حيث اكدت وزاره المالية علي صرف المرتبات الخاصة بشهر أكتوبر في اليوم المحدد لها كما هي

قيمة الحد الأدنى الخاص بمرتبات شهر أكتوبر

بلغت قيمة الحد الأدنى للدرجة الوظيفية المتاحة إلي قيمه 11 الف جنيه مصري وذلك بدلا من ما يقرب من حوالي 10 الف و 500 جنيه ووصلت مرتبات الدرجة العالية إلي مبلغ ثمنه 9000 بدلا من ما يقرب من حوالي 8500 جنيه مصري أما عن درجة المدير العام وما يعادلها فقد وصل قيمة مرتباتهم إلي 7500 بدلا من 7000 جنيه أما عن موظفين الدرجة الأولى قد وصل قيمة مرتباتهم إلي 7000 بدلا من 6500 جنيه والدرجة الثانية وصلت الى ما يقرب من حوالي 6000 بدلا من 5500 جنيه مصري.