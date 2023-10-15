أخيراً زيادة ملكية اعرف موعد صرف زيادة الضمان المطور وتفاصيل الزيادة
تقوم حكومة المملكة العربية السعودية ببذل العديد من الجهود التي تعمل على دعم وتحسين الظروف الخاصة بالمعيشة حيث أعلنت عن زيادة الضمان المطور عن طريق الجهات المختصة حيث تعتبر هذه الزيادة من الخطوات الهامة المحددة لتحسين الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى توفير الحماية المالية للعديد من السكان حيث يتساءل الكثير من المواطنين على الموعد الخاص بصرف زيادة الضمان الاجتماعي المطور.
موعد صرف زيادة الضمان المطور
يعتبر ذات الضمان الاجتماعي المطور من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في المملكه العربيه السعوديه للعمل على تحسين مستوى الدعم للمواطنين الذين يعانون من قلة الدخل حيث تعمل على زيادة وحماية الطبقة الاجتماعية بالإضافة إلى تحسين المعيشة للأفراد ومن المقرر أن يتم صرف زيادة الضمان الاجتماعي المطور طبقا للجدول المعلن عنه من خلال الجهة المسؤولة عن تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعي.
مقدار زيادة الضمان الاجتماعي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن مقدار الزيادات المقدمة من خلال برنامج الضمان الاجتماعي حيث جاءت هذه الزيادات فيما يلي:
- تم زيادة مبلغ مقداره 99 ريال للأفراد المستقلين.
- تم زيادة مقدار 499 ريال للفرد التابع.
- بالإضافة الى انه تم وصول الراتب الشهري للفرد المستقل إلى 999 ريال.
- وصل قيمة الراتب الشهري الحاصلين عليها من خلال الضمان الاجتماعي 1200 ريال سعودي وذلك في حالة وجود فرد وتابع في الأسرة.
- بلغت قيمة الدعم 150 ريال للأسرة التي يصل عدد افرادها الى ثلاثة.
- اما اذا كانت الاسرة مكونة من اربعة افراد فان قيمة الدعم يصل الى 1800 ريال سعودي
- في حالة الأسرة التي تتكون من خمسة أفراد فان قيمة الدعم الخاص بها وصلت الى 2140 ريال سعودي.
- وصلت قيمة الدعم الى 2420 ريال سعودي اذا كانت الاسرة مكونة من ستة أفراد.