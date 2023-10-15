” لو عايز هتطلع وتاخد فلوسك ” شروط المعاش المبكر الجديدة// خدهم واعمل مشروع

شروط المعاش المبكر للقطاع العام، يعد قانون التأمينات الجديد والذي حدد شروط المعاش المبكر الجديدة من بين أهم الموضوعات التي تهم قطاع كبير من بين العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، والراغبين في إنهاء مدة خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش المقرر وفقًا لقانون المعاشات، وسوف نوضح لك كافة الشروط من خلال هذا المقال.

شروط المعاش المبكر للقطاع العام

على حسب قانون التأمينات الجديد فإنه تم تحديد شروط المعاش المبكر للقطاع العام هي كالاتي:

ينبغي توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي تعطي للموظف الحق في أن يحصل على معاش لا تقل قيمته عن 50% من دخل التسوية الأخير.

لا يسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر وذلك في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عام.

من بين شروط الخروج للمعاش المبكر هو أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ستة أشهر متقطعة أو ثلاثة أشهر متصلة.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

شروط المعاش المبكر للقطاع العام، وفقًا للشروط الموضوعة من قبل التأمينات فإن خروج العاملين بالقطاع الخاص للمعاش المبكر مرتبط بالشروط الآتية: