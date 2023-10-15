“ابسط يا عم تموين بزيادة 40 جنيه”.. توجيه هام من وزير التموين بشأن بطاقات التموين وزيادة 40 جنيه لكل بطاقة لمدة عام|| اعرف الحقيقة

تعد بطاقات السلع التموينية أحد أهم وسائل الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، تأخذ هذه البطاقات شكل ضمانات تموينية تتيح لحامليها الحصول على مواد غذائية أساسية بأسعار مخفضة، مما يخفف من الأعباء المعيشية ويساهم في تحسين مستوى المعيشة لآلاف الأسر المصرية، فيما يلي سوف نوضح لكم توجيه هام من وزير التموين بشأن بطاقات التموين وحقيقة صرف 40 جنيه للبطاقة لمدة عام.

توجيه هام من وزير التموين بشأن بطاقات التموين

من أجل ضمان فاعلية وسلامة هذه البطاقات أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في جمهورية مصر العربية توجيهاً وزارياً رقم 2 لسنة 2023 يحدد فيه رسوم إصدار واستخراج البطاقات التموينية بديلة بدل التالف والفاقد والمستجدة وفصل الاجتماعي، تأتي هذه الخطوة في إطار التحديث والتحسين المستمر للنظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بهدف تحقيق التوزيع العادل والفعال للدعم والخدمات الضرورية للمواطنين.

رسوم إصدار البطاقة بديلة للتالفة

وفقًا للتوجيه الوزاري تم تحديد رسوم بلغت 40 جنيهًا لإصدار بطاقة تموينية بديلة للبطاقة التالفة، مع منح فترة ضمان لمدة عام من تاريخ إصدار البطاقة وفقاً لتوجيهات وزارة التموين بقيادة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين.

رسوم استخراج بطاقات بديلة للبطاقات المفقودة

إذا كان المواطن يرغب في استخراج بطاقة بديلة بسبب فقدان بطاقته، عليه دفع رسوم تبلغ 50 جنيهًا، ويجب على المواطن تسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين الذي سيقوم بتخريمها وإرسالها إلى المديرية المختصة لإتمام إجراءات إعدامها نهائيًا.

وفي حالة تلف البطاقة خلال العام يمكن استخراج بطاقة جديدة على حساب شركة إصدار البطاقات.

خطوات استخراج بطاقة تموين بدل تالف

الخطوات لاستخراج بطاقة تموينية بديلة أو تالفة من خلال بوابة مصر الرقمية: