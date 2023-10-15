“نزلها الآن”.. تردد قناة mbc بوليود الجديد 2023 على النايل سات وعربسات MBC Bollywood TV
إذا كنت تبحث عن متابعة الأفلام والمسلسلات الهندية بجودة عالية، فإن قناة إم بي سي بوليوود MBC Bollywood تعتبر الخيار المثالي، وتقوم هذه القناة بعرض محتوى هندي متنوع سواء كان ذلك في صورة أفلام أو برامج تلفزيونية، وتوفر MBC Bollywood تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة لعشاق الأفلام والبرامج الهندية، وتسعى بشكل مستمر إلى تحسين جودة البث، مما يضمن تقديم محتوى مميز ومشوق يلبي توقعات المشاهدين.
قناة إم بي سي بوليوود MBC Bollywood
تتبع قناة إم بي سي بوليوود MBC Bollywood إلى مجموعة قنوات MBC، والتي بدأت بثها في عام 1991 وحازت على شهرة واسعة منذ إطلاقها، وتعتبر MBC واحدة من أشهر وأقوى وأقدم شبكات التلفزيون في الوطن العربي، وتتميز بتقديم محتوى مجاني تمامًا مما يعني عدم الحاجة إلى أي اشتراك أو دفع رسوم، وتضم مجموعة MBC عدة قنوات متنوعة منها MBC 1 و MBC 2.
ومع زيادة انتشار وشعبية الدراما الهندية في الوطن العربي تم إطلاق قناة إم بي سي بوليوود في عام 2013، وتركز هذه القناة على عرض الأفلام والمسلسلات الهندية الشهيرة، وقد حققت نجاحًا كبيرًا بعدما جذبت أكثر من مائة مليون مشاهد ومتابع في مختلف دول الوطن العربي.
تردد إم بي سي بوليوود النايل سات 2023
- القمر الصناعي: النايل سات
- تردد القناة: 11470
- الاستقطاب: عمودي
- معدل ترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
تردد القناة على عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات
- تردد القناة: 11270
- الاستقطاب: عمودي
- معدل ترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
كيفية تثبيت قناة إم بي سي بوليود على الريسفر
إليك خطوات استقبال تردد قناة إم بي سي بوليوود على جهازك:
- اضغط زر “Menu” (قائمة) على الريموت لفتح قائمة الخيارات.
- اختر “Installation” (التركيب) أو “Setup” من القائمة.
- قم بتحديد “Manual Installation” (التثبيت اليدوي) من القوائم المتاحة.
- اختر نوع القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه لاستقبال القنوات، مثل “Arabsat” (عرب سات) أو “Nilesat” (نايل سات) وفقًا لموقعك والقمر الذي تستخدمه.
- قم بإدخال معلومات البث لقناة إم بي سي بوليوود، بما في ذلك التردد (Frequency)، ونوع الاستقطاب (Polarization)، ومعدل الترميز (Symbol Rate) وأي معلومات أخرى مطلوبة.
- بمجرد إدخال المعلومات الصحيحة، انتقل إلى خيار “OK” (موافق) أو “Save” (حفظ) لتأكيد الإعدادات.
- انتظر حتى يكتمل الجهاز من عملية البحث وتنقيب القنوات الجديدة.
- عندما يكتمل البحث، اضغط على “Save” (حفظ) لحفظ الإعدادات الجديدة.
- الآن يمكنك البدء في مشاهدة قناة إم بي سي بوليوود على جهاز الاستقبال الخاص بك.