“تحذير عاجل وهام”.. عاصفة التنين تضرب مصر خلال ساعات قليلة وتحذيرات لعدد من المحافظات|| الأرصاد الجوية توضح الحقيقة

تتأثر مصر بشكلٍ خاص بموجات جوية تجلب معها البرودة وتراقب هيئة الأرصاد الجوية بين فترة وأخرى توقعاتها لتنبه المواطنين إلى تقلبات الطقس المحتملة والتي قد تصاحب موسم الخريف، تأتي هذه التنبؤات في ظل أخبار متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول “عاصفة التنين” واقترابها من ميادين مصر، ورغم هذه الأخبار تسعى الحكومة إلى طمنأة المواطنين وتأكيد مدى دقة هذه الشائعات ومعرفة الحقيقة حيث تبنى الخبراء على تحليلاتهم لنفي الإشاعات وتوجيه التحذيرات الصحيحة للمواطنين، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وننقل النقاشات والتوضيحات الرسمية حول مستجدات الأحوال الجوية المتوقعة في مصر خلال الفترة القادمة مع التركيز على تفسيرات حول فصل الخريف وتأثيراته المتوقعة على نسيج الطقس والأمطار في البلاد.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية في مصر

تنبأت هيئة الأرصاد الجوية بتعرض مصر خلال الساعات القادمة لمنخفض جوي، قد يؤدي إلى هطول الأمطار في 9 محافظات، كما تم تداول أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اقتراب عاصفة التنين من مصر إلا أن الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة نفى هذه الأخبار.

حقيقة عاصفة التنين إلى مصر

نفى الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة الأخبار التي تم تداولها حول اقتراب عاصفة التنين من ضرب مصر، كما أكد أن فصل الخريف يعتبر فصل التقلبات الجوية حيث تشهد البلاد منخفضات جوية متعمقة وهطول الأمطار.

توقعات فصل الخريف وهطول الأمطار

أشار مدير الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة إلى أن فصل الخريف معروف بتقلباته الجوية، حيث من المتوقع أن تكون أمطار هذا العام أعلى قليلاً من المعدل الطبيعي.

وأكد أن الهيئة ستتابع تكون المنخفضات الجوية في البحر المتوسط من خلال صور الأقمار الصناعية، وستحدد مسارها وتحتمل تأثيرها على مصر بناءً على التنبؤات قبل وصولها، لتتخذ التدابير اللازمة والتواصل المستمر مع الجهات المعنية في مجلس الوزراء وغرف الأزمات بالمحافظات.