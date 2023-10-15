“لأصحاب المعاشات هيصوا وافرحوا”.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بزيادة شهرين بأثر رجعي

تمثل المعاشات أحد الجوانب الرئيسية للحماية الاجتماعية التي تؤمن بالمعيشة الكريمة للفئات الأكبر سناً في المجتمع، ويبحث العديد من المستفيدين من هذه المعاشات بشكل دوري عن مواعيد صرفها خاصةً فيما يتعلق بشهر نوفمبر الذي يشهد تزامن صرف معاشاته مع زيادة استثنائية تعود بأثر رجعي لشهري أكتوبر ونوفمبر، من خلال هذا المقال سوف نوضح موعد صرف معاشات نوفمبر وتفاصيل الزيادة الجديدة وكيفية تطبيقها بهدف توضيح الجوانب الأساسية لهذا الأمر الهام للمواطنين.

موعد صرف معاشات نوفمبر

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 ابتداءً من الأربعاء الأول من نوفمبر ويمتد الصرف لخمسة أيام حتى يوم الإثنين السادس من نوفمبر 2023 وفقًا لتوجيهات وزارة المالية على أن يتم صرف المعاشات وفقاً لأماكن الصرف المحددة.

موعد تطبيق العلاوة الاستثنائية على المعاشات

تمت الموافقة بشكل نهائي على منح الزيادة الجديدة على المعاشات بصفة استثنائية بقيمة 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة بأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر مع معاشات شهر نوفمبر 2023 بعد موافقة مجلس النواب وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

تفاصيل الزيادة الجديدة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على منح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم منحة استثنائية بقيمة 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وتمت تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بهذا الصدد، ومن المقرر عرض مشروع القانون على المجلس لإقراره نهائيًا يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023.