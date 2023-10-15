خلاص كده ولا تقولي الموعد اتغير ولا مش عارف اي .. موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر// وزارة الكهرباء تحسم الجدل

التعرف على موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر هو أحد الأمور التي تشغل بال الملايين من المواطنين في مصر، لاسيما في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالرغم من تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، لذلك يزداد التساؤل من قبل المواطنين حول الموعد النهائي لحل هذه الأزمة.

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر، أوضحت العديد من المصادر المتخصصة داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه يتم إتباع خطة من أجل تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال بصورة تدريجية بدءًا من منتصف أكتوبر الجاري.

لكن هناك بعض التغيرات التي حدثت خلال الآونة الأخيرة مما فرض علينا الاستمرار في قطع الكهرباء وعدم تحديد موعد نهائي حتى الآن لنهاية الأزمة.

أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر، قررت الحكومة المصرية إتباع خطة تحفيف الأحمال الكهربائية في كافة المحافظات بدءًا من شهر يوليو الماضي وذلك في إطار خطة الحكومة من أجل ترشيد الطاقة، لاسيما في ظل زيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته الصيف الماضي.

وقد اوضحت الحكومة المصرية جدول انقطاع التيار الكهربائي في كافة المحافظات لمدة ساعة بحد أقصى مرتين في اليوم الواحد.

ترشيد استهلاك الكهرباء