“جاهزه للتسليم الفوري”.. طرح وحدات كاملة التشطيب شقق سكن لكل المصريين 3 وبدء سداد القسط الأول

أعلنت مؤسسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نتائج التقديم في مشروع “سكن لكل المصريين 3” وهو البرنامج السكني الذي يسعى لتوفير سكن للمواطنين المصريين، يأتي هذا الإعلان بتفاصيل حول طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى مخططة للتسليم خلال 18 شهراً، بالإضافة إلى توضيح لإجراءات الاختيار والتخصيص للعملاء الذين حققوا الأولوية والذين لم يحققوها.

شقق سكن لكل المصريين 3

تجاوز عدد المتقدمين لهذا المشروع الضخم حاجز الـ 170 ألف طلب، يمثلون مختلف مناطق مصر على مستوى 66 مدينة، والتي تعكس حاجة الأفراد والأسر لتحسين ظروف سكنهم وتوفير مسكن آمن وملائم، سوف نوضح لكم نظرة شاملة على المرحلة القادمة، حيث يبدأ العملاء الذين حققوا الأولوية في سداد الأقساط الربع سنوية، بينما ينتظر الآخرون طرح إعلان تكميلي يضمن فرصة جديدة للحصول على وحدة سكنية.

طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نتائج التقديم لشقق “سكن لكل المصريين 3” بالإضافة إلى الإجراءات للحصول على شقة سواءً داخل الأولوية أو خارجها، كما تم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى ستسلم خلال 18 شهرًا مع تحديد الأولويات.

بدء سداد القسط الأول

تبدأ عملية سداد القسط الأول للعملاء الذين يندرجون ضمن الأولوية في مشروعات محددة، وشملت الطلبات حوالي 170 ألف عميل على مستوى 66 مدينة في 24 محافظة، تمت معالجة طلبات العملاء والتعامل مع التظلمات وتبين أن 141,825 عميلاً يستوفون الشروط، بينما 23,167 عميلاً لا يستوفونها، بالإضافة إلى ذلك تم التعامل مع طلبات 5,330 عميلاً في مشروعات لا توجد فيها أولويات.

طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء

من المقرر طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء خارج الأولوية، يتضمن وحدات سكنية إضافية لاستيعاب الطلبات الزائدة، سيتم مراجعة بيانات 101,802 عميل الذين ينتظرون التسليم خلال 18 شهرًا، مع تحديد أولويات بمدينتي “أكتوبر الجديدة” و”دمنهور”.

عملية السداد ستبدأ في 15 أكتوبر حيث تم إرسال رسائل للعملاء داخل الأولوية لبدء السداد، وسيتاح للعملاء خارج الأولوية التقديم للإعلان التكميلي، ويتوقع أن يتم الإعلان الجديد خلال الشهرين المقبلين، يشمل أكثر من 85,000 وحدة سكنية.