هسة حالاً شوفها pdf نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني أعلنت رسمياً نتائجنا والسومرية نيوز

كو pdf نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس العراق للدور الثاني لهذا العام، بعد أداء الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول الامتحانات للدور الثاني بنجاح ضمن رقابة مشددة من قبل المراقبين حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم العراقي، مع تأكيد مسؤولي الوزارة على محاولة إتمام عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بشكل دقيق يضمن حصول الطلاب على حقهم كامل ولضمان حصول جميع الطلاب على درجاتهم التي يستحقونها دون وقوع ظلم على واحد من هؤلاء الطلاب.

أكو pdf نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

أكو pdf نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني مع ترقب جميع طلاب الصف السادس العراقي نتائج الدور الثاني؛ أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقي أنه يمكن لجميع طلاب الدور الثاني للصف السادس الدخول عبر المواقع الرسمية للوزارة للاستعلام والحصول على النتائج بشكل إلكتروني سهل فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة؛ حرصاً من مسؤولي وزارة التعليم على تسهيل كافة الأمور التعليمية للطلاب عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بها، وأهمها حصول جميع طلاب الدور الثاني على نتائجهم في أسرع وقت، مع توفير إمكانية طباعة النتائج التي يستطيع الطلاب من خلالها الدخول عبر الموقع والتقديم على المرحلة الدراسية الجديدة التي ينتقل إليها الطالب بعد ذلك.

رابط استخراج نتائج السادس العراقي الدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم العراقي بشكل مسبق أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس للدور الثاني، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد النتائج واعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل وزير التعليم العراقي؛ على أن يتم رفع النتائج عبر الرابط الرسمي لموقع الوزارة الإلكتروني الذي أتاحته لجميع الطلاب للحصول على نتائجهم من خلال اتباع بعض الخطوات التالية: أولاً عليك تسجيل الدخول عبر الصفحة الرسمية للوزارة، ثم اختيار نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، بعدها قم بتسجيل اسم المحافظة والمدرسة التابع لها الطالب، ومن ثم إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب واختيار أيقونة البحث، في حال ظهور النتيجة بشكل رسمي ورفعها عبر الموقع سوف يظهر لك ملف تحميل النتائج خلال دقائق معدودة، قم باختيار ايقونة فتح الملف لتصل إليك النتيجة بشكل فوري وكامل البيانات.

مليون مبروك على الجميع من الطلبة والطالبات، حيث أنه تم اعتماد نتائج الصف السادفي جمهورية العراق الان ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج كاملة بعد أن تم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، باالإضافة إلى موقع نتائجنا.