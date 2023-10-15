“الحلقات الجديدة ”قصة عشق مسلسل عثمان الحلقة 3 مترجمة باللغة العربية ومواجهة جديدة بين عثمان ويعقوب وتردد قناة الفجر الجزائرية

يعد مسلسل المؤسس عثمان أحد أكثر المسلسلات الدرامية التاريخية التركية مشاهدة من قبل الجمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، وقد ازداد البحث عن قصة عشق مسلسل عثمان الحلقة 3 مترجمة، خاصة وأنه يتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث المثيرة وفقًا لما تم رؤيته في الإعلان الترويجي والذي أوضح نشوب حرب بين التركمان وحاكم بورصة ” فالنس”.

قصة عشق مسلسل عثمان الحلقة 3 مترجمة

قصة عشق مسلسل عثمان الحلقة 3 مترجمة، يتم إذاعة الحلقة الأسبوعية من مسلسل قيامة عثمان عبر قناة اي تي في التركية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن ثم يتم إعادتها من خلال قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الساعة التاسعة بتوقيت السعودية ومصر وهي الحلقة المترجمة.

كذلك تستطيع متابعتها من خلال العديد من المواقع الإلكترونية مثل إيجي بست وقصة عشق وغيرها بعد عرضها.

أحداث الحلقة 133 مسلسل المؤسس عثمان

شهدت حلقات مسلسل المؤسس عثمان الكثير من الأحداث القوية للغاية ظهر تعاون ما بين أرطغرل وجنوده مع الإمبراطور بعدما استطاع أبطال قبيلة الكاي من حماية إمبراطور روما من القتل إثر خيانته من قبل أحد قادته.

وتدور أحداث الجزء الخامس بصورة عامة حول تأسيس الدولة العثمانية، ونجاح عثمان بن ارطغرل في فتح العديد من القلاع.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 5000.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:5000.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

عن طريق ضبط تردد القناة تستطيع مشاهدة الجزء الخامس وقصة عشق مسلسل عثمان الحلقة 3 مترجمة.