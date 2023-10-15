رسميا الان.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 فقط عبر الموقع الرسمي

إنّ وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أعلنت عن تقديمها خدمات تُسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة مهامهم اليومية، فلا يُغمر بمنزله دون الاستمتاع بحقوقه كغيّره من المواطنين، وأتاحت رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لمعرفة النتيجة بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تُثبت مدى استحقاق المتقدم للحصول على البطاقة من المجلس، والتي توفر له مزايا كالخصومات الفورية على وسائل النقل واشتراكات مراكز الشباب، والدمج الدراسي، ونيل فُرص عِديدة للتعيين، والاستمتاع بالكشف المجاني في المُستشفيات الحكومية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

فور الإعلان عن التقدٌّم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وأقبل الكثير لتقديم الطلب، أعلنت الوزارة عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 والتفاصيل كاملة، وذلك من خلال اِتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع استعلام وزارة التضامن الاجتماعي من هُنـــــا. الضغط على أيقونة “استعلام طلبات”. كتابة الرقم القومي للمستعلم، ولكن يجب أن تكون البطاقة سارية. النقر على أيقونة “بحث”، وانتظار ظهور النتيجة والتفاصيل كاملة.

مدة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

إنّ مدة استخراج كارت الخدمات المتكاملة يكون في فترة ما بين 25-35 يوم من تقديم الطلب إلكترونيًا، ففي أول عشرة أيام يخضع المتقدم للكشف الطبي وتظهر النتيجة في مدة أقصاها عشرة أيام، ثم الاستعلام عن نتيجة استخراج الكارت، ويتم إرساله لمنزل المتقدم خلال أسبوع من الموافقة، وما إنّ واجه المتقدم معضلة أو رغب في الاستفسار بإمكانّه التواصل مع شؤون الوزارة من خلال:

الرقم الموحد: 16439

16439 أرقام قطاع الشؤون: 33375404/ 033368372/ 37618183

الحالات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت الوزارة أنه لا يتم استخراج كارت الخدمات المتكاملة لأي من ذوي الهمم، فلا بُدّ أن يشملوا الحالات المستحقة للحصول عليها، والتي تشكلت الحالات المرضية التالية:

طيف التوحد.

الشلل الجزئي والرباعي النصفي.

اضطرابات التعلُّم.

الإعاقات السمعية.

ضمور العضلات.

فقد السمع التام أو 55 ديسبل.

قصار القامة لأقل من 140 سم.

الأمراض المزمنة العامة وفي الدم.

متلازمة داون.

اضطراب صعوبة الانتباه.

الاضطرابات النفسية الانفعالية.

فرط الحركة.

فقد البصر التام.

تيبس المفاصل.

الشلل الدماغي.

الإعاقات السمعية.

ذوي القزامة.

صِغَر أو كِبَر حجم الرأس.

أمراض القلب.

اضطراب التواصل.

وجدير بالذكر أن الفحص الطبي هو ما يوضح مدى استحقاق الحالة المرضية، والذي يتم في المستشفيات الحكومية تحت إشراف طبي مُجهز منعًا للتضليل.