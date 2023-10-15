انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في هذا الموعد حسب بيان الوزارة + مفاجأة سعيدة لكل بيت مصري.. خبر في الجون لـ 100 مليون

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك بعد اتخذت الوزارة إجراءات لقطع الكهرباء بانتظام في العديد من المناطق بسبب الضغوط التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية نتيجة لموجة حر وتراجع إمدادات الوقود، ونظرًا لهذا الوضع، فرضت الحكومة جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلى تنفيذ تدابير أخرى لتقليص استهلاك الكهرباء بعد زيادة الطلب نتيجة للارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

يبدو أن موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر لا تزال تتجه نحو استمرارها، حيث تم تمديد العمل بالخطة الحالية وإضافة مدد زمنية إضافية لقطع الكهرباء، الحكومة ما زالت تعمل جاهدة على تنفيذ خطتها لتخفيف الأحمال، مصادر حكومية تشير إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تعتزم وقف استراتيجية تخفيف الأحمال بحلول منتصف شهر نوفمبر القادم، بمعاودة هبوط درجات الحرارة.

أزمة تخفيف الاحمال

تمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه من البنك الأهلي الكويتي – مصر لتمويل عمليات الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء، وفي إطار آخر، أعلن تحالف بنكي مؤلف من 13 بنكًا توقيع اتفاقية قرض بقيمة 10 مليارات جنيه مع شركة التعاون للبترول، وهي تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، لتمويل واردات المازوت، يتزعم هذا التحالف البنك الأهلي المصري بالاشتراك مع بنك مصر.

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء فيما بدأت الحكومة المصرية برفقة تأمين شحنات إضافية من المازوت، تصل قيمتها إلى نحو 250 إلى 300 مليون دولار، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، تلك الخطوات تأتي في سياق تعزيز القدرات الكهربائية في مصر بمقدار يتراوح بين 1500 و1700 ميغاواط يوميًا، وذلك خصوصًا بعد قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع.