فتح تراخيص البناء في القري والمدن في جميع المحافظات لكل من ينطبق عليه هذه الشروط.. هو دا الخبر ولا بلاش

هل سيتم إصدار فتح تراخيص البناء دون مراعاة الشروط الجديدة؟ تثير هذه القضية تساؤلات لدى العديد من المواطنين حول إمكانية استعادة تصاريح البناء في المدن والعواصم الإقليمية دون التزام بالمتطلبات البنائية الحديثة. في الساعات الأخيرة، تم تداول منشور يكشف عن فتح تصاريح البناء في المناطق الحضرية والقرى دون الالتزام بالقوانين الجديدة، وذلك وفقًا لقانون رقم 119 لعام 2008، تزامنًا مع هذا، تم تداول تقارير أخرى تفيد بتمديد تعليق تصاريح البناء للوحدات السكنية في المحافظات لمدة 6 أشهر إضافية.

فتح تراخيص البناء

في حالة تواجد أرض فارغة، يجب تقديم طلب للحصول على فتح تراخيص البناء، بينما في حالة وجود منزل مبني بالفعل، يتوجب تقديم طلب للحصول على تصريح للتعلية.

تمتيز الإجراءات بتحديد موقع العقار على الخريطة بواسطة مختص يعمل في المجلس المحلي المختص. تشمل الخطوة التالية دفع رسوم تصريح الموقع للمجلس المحلي المعني. وبناءً على هذه الرسوم، يتم تحديد عدد الأدوار المسموح به وفقًا لعرض الشارع. يتطلب الأمر أيضًا زيارة مكتب هندسي لإعداد الرسومات المعمارية والإنشائية، تليها تقديم توكيل يمنح المكتب الهندسي أو المهندس المسؤول الصلاحيات لاستكمال الإجراءات. بعد ذلك، يتم توقيع عقد البيع أو البناء وتسليم النسخة الأصلية مع نسخة أخرى للمراجعة، ومن ثم يتم إعادة النسخة الأصلية بعد إتمام عمليات المراجعة.

شروط استخراج التراخيص

لازم لاستخراج فتح تراخيص البناء في القرى مراعاة الشروط التالية:

لمناطق المدن، يجب تسجيل العقد في السجل العقاري، بينما يكفي التوقيع الصحيح للعقد في القرى.

يجب حضور عقد صحة توقيع.

يجب أن يكون الموقع الذي سيتم منح تصريح البناء فيه ضمن الحيز العمراني.

تكلفة التراخيص

يتضمن التكلفة استخراج تراخيص كالتالي: