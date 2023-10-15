Lïnk نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني pdf جميع المديريات التعليمية موقع وزارة التربية العراقية بحث بالاسم فقط

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية عبر حسابه الرسمي على منصة فيس بوك أن نتائج الامتحانات النهائية ستُعلن يوم الأحد سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية بمجرد نشرها رسميًا، يتم ذلك من خلال استخدام خدمة جوجل درايف، حيث ستتضمن الكشوف معلومات الطلاب والطالبات، وأرقام الامتحانات، ودرجاتهم في جميع المواد، للتذكير، بدأت الامتحانات في اليوم 17 من سبتمبر الماضي واستمرت حتى اليوم 28 من نفس الشهر، بينما سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج يوم الأحد 15 تشرين الأول (أكتوبر).

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

أعلن المُتحدث الرسمي عن وزارة التربية أن نشر نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني سيتم عبر وسائل الإعلام الإلكترونية بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحانات، والتي استغرقت أكثر من أسبوعين منذ انتهاء الدورة الثانية من الامتحانات.

سيتم نشر الروابط التي تحمل النتائج على موقع وزارة التربية العراقية، وكذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك وتلجرام، يتيح هذا للطلاب الدخول إلى روابط النتائج للمديريات المختلفة.

استخراج نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا

تم توفير نتائج الصف السادس في جميع المديريات التعليمية في وقت واحد، بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات لجميع المديريات. سيتم رفع نتائج الطلاب على المواقع الرسمية في الوقت المناسب قبل الإعلان الرسمي المقرر في الأحد، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني عن طريق زيارة موقع “نتائجنا” الإلكتروني، الذي يتيح تنزيل كشوف النتائج بصيغة PDF، لاستعلام عن النتائج على الموقع، يجب القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع “نتائجنا“. اختيار القسم المناسب (الأدبي أو العلمي). . تحديد مديرية التربية واختيار تنزيل النتائج. اختيار الإعدادية التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة. تنزيل كشوف النتائج والتحقق من الاسم والرقم الامتحاني والدرجات في جميع المواد.

السادس الاعدادي الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إتاحة رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني في العراق، تمت عمليات تصحيح امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الثاني بنجاح، وتشير التوقعات إلى ارتفاع نسب النجاح هذا العام، مما يعكس أداء الطلاب بشكل ملحوظ.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنها لن تجري دورًا ثالثًا للامتحانات، وسيكون هناك امتحانات فقط في الدور الثاني، مع توقعات بأن نسب النجاح ستكون أعلى من العام السابق.