الموظفين هيطيروا في السما م الفرحة”.. هتشتغل 3 وتريح أربعة ايام قانون العمل الجديد + مكافأة نهاية الخدمة

هتشتغل 3 ايام وتريح اربعه يتساءل الكثير من الموظفين عن حقيقة هذه الإجازة كما أصدرت الوزارة على حقيقة هذه الإجازة لجميع الموظفين في جمهورية مصر العربية وكما تسعى للحقيقة راحة واسترخاء الموظفين وتساعدهم بالإحساس بالعمل دون تعب وإرهاق وكما هذا القانون ليست ينطبق على كل الموظفين بل على بعض الموظفين لتعرضهم لبعض الظروف الخارج عن إرادتهم مثل موظف مريض أو حالات من نساء يوجد معاها طفل رضيع وغيرها من الأمور كما تقوم دولة يوضع قوانين جديدة كل فترة.

أهم الشروط للعمل لمدة ثلاث ايام فقط

من ابرز القوانين التي وضعتها الدولة للعمل لمدة ثلاث أيام هي هي التعديلات على قوانين المعاشات وقوانين الخدمات الإدارية وكما جاء خبر من الدولة بأنه يمكن تقليل عدد أيام العمل للعمال والموظفين لمده ثلاث ايام فقط ولكن بخصم نسبة من المرتبات وكما أوضحت الدولة طبقا للقانون الجديد تقليل أيام العمل في المصالح الحكومية الي ثلاث ايام فقط هذا طبقا لمجموعة من الشروط والإجراءات التي تطلقها الدولة طبقا لقانون الخدمة المدنية الذي أصبح من خلالها الموظف أن يقبل أو يرفض هذا الخدمة من القانون التي منحتها الدولة لبعض الموظفين عليه أن يريد العمل لمدة ثلاث ايام فقط أو طوال أيام الأسبوع إذا وافق على العمل لمدة ثلاث ايام فقط عليك الالتزام بما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون الخدمه المدنيه هي يتم الحصول العامل على 65% من الإجازات والرواتب التي يقتضيها الموظف في الجهات الحكومية.

قوانين خفض أيام العمل في الجهات الحكومية

كما نعرف مصر من الدول التي يهمها راحة الموظفين وتسعى دائما لتخفيف الأعباء على الموظفين الذين يحتاجون إلى راحة يكون ذلك في بعض الظروف التي تطرأ على الموظف ويجب على موظف أن يأخذ أجازة في بعض الظروف التالية إذا كان مريض أو بعض حالات النساء في حال تعب أو اي ظرف آخر وكما نص قانون المادة 54 أن هذا القانون يسمح للموظف بالدوام الجزئي ولكن يترتب على ذلك خصم جزء من راتب الموظف حيث أن يحصل على راتب بنسبة 65 في المائة ولا يتم إجبار الموظف بالعمل على هذا القانون عليك حرية الاختيار فكل عامل له مطلق الحرية في الاختيار.