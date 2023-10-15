هسه : مبروك النجاح نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا برقم الجلوس

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، لقد بدأ العد التنازلي على اعتماد نتائج السادس الاعدادي والبحث عن ظهور النتيجة لن يتوقف لحظة واحدة، حيث بدأ الطلاب في البحث عن النتيجة منذ اليوم التالي من انتهاء الامتحانات للدور الثاني في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، بعدما استغرقت فترة الامتحانات نحو عشرة أيام حسب الجدول الزمني التي وضعته وزارة التربية والتعليم العراقية.

بذل الطلاب أقصى جهد من مذاكرة وبحث عن المراجعات النهائية للامتحان من أجل تحقيق النجاح وتخطي تلك المرحلة بكل ما فيها من صعوبات، وأكدت التعليم أن فترة الامتحانات كانت أكثر استقراً ولا يوجد أي تلاعب ولم يتم رصد أي حالة من الغش على مستوى الجمهورية، اليوم خلال الفقرات التالية من المقال ننشر لكم نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني ورابط الاستعلام بالخطوات ابقوا معنا.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

أخيراً بعد انتظار تم اعتماد نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني العراق جميع المحافظات منذ قليل في تمام الساعة 6.25 صباحاً من قبل السيد الدكتور علي حميد الدليمي وزير التربية والتعليم، وتقوم وزارة التربية والتعليم العراقية الآن برفع نتائج الطلاب جميع المحافظات عبر الموقع المختص نتائجنا وموقع ناجح وعبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفور الانتهاء من رفع النتائج بشكل كامل سوف يتم تفعيل رابط الاستعلام المباشر وتتوفر النتائج pdf ويمكن للطلاب الحصول عليها بكل سهولة.

رابط الحصول على نتائج السادس الاعدادي العراق

بعد الكشف عن ظهور نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الثاني لجميع المحافظات يمكنكم معرفة النتيجة بشكل كامل ودقيقة من خلال اتباع الخطوات التالية

يجب أولاً الضغط على هذا الرابط موقع نتائجنا. ثم اختر نتائج السادس الدور الثاني. اختر اسم المحافظة. ثم رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على تنزيل النتائج pdf ثم فتح الملف لعرض كشوفات الناجحين.

واعلنت وزارة التربية العراقية بالساعات الماضية ان النتائج تم رفعها ويمكن للطلاب الحصول عليها بدون مشاكل الان من خلال الرابط المتوفر بالاعلي وحالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب بالوقت الحالي للحصول علي نتائجهم ومفترض ان يتم الكشف عنها عبر موقعنا نتائجنا.