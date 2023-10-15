خلال دقائق.. استعلم الان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني برقم الجلوس كافة المحافظات عبر موقع نتائجنا

يترقب جميع الطلاب الذين قاموا بإجراء اختبارات الدور الثاني ان تظهر النتيجة حيث تأخر الإعلان عن النتيجة وقار القلق في نفوس الطلاب وذويهم، حيث يبحثون عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني الذي يعد بمثابة فرصة عظيمة للطلاب الراسبين في الدور الأول حتى يمكن من إعادة الامتحان وتخطى درجات النجاح في المواد التي تم إجراء اختبار الامتحانات الخاصة بها ونوضح اليوم كيفية استخراج نتيجة الطالب من الموقع والذي يمكن الاستعلام من خلاله في ظل اقتراب الإعلان الرسمي عن عتماد النتائج بشكل نهائي عليه.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

وبصدد تصريحات الوزارة أن عملية التصحيح قد انتهت ويتم حاليا رصد الدرجات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من أجل أن يستطيع الطلاب الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني من منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، كما أشارت الوزارة أن نسبة النجاح كبير بين الطلاب والطالبات الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني في الشهر الماضي من مختلف الشعب العلمية سواء الأدبية أو التطبيقية أو ومن المتوقع ظهور النتيجة منتصف الأسبوع الجاري رسمياً ويسهل استخراج برقم الجلوس الخاص بالطالب وإليكم طريقة الاستعلام السريع عن النتيجة في الفقرة التالية.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

وتقدم وزارة التربية والتعليم نتائج جميع الطلاب مختلف المحافظات العراقية نتائج الدور الثاني، وذلك حيث ستم إعلان النتيجة عليه على غرار نتائج الدور الأول، وقد اوشكت النتيجة على الظهور خلال الساعات المقبلة ، لذلك وضح كيفية الاستعلام عنها من هذه الخطوات:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url

يقوم الطالب بالنقر على “نتائج الصف السادس الإعدادي”.

كتابة البيانات الخاصة بالطالب في المكان المحدد مثل الشعبة ورقم الجلوس.

التأكد من صحة البيانات ثم اضغط على كلمة “الاستعلام” لعرض النتيجة.

قم بطباعة النتيجة للحفاظ عليها واستخدامها فيما بعد.

يجب التواصل مع المعلم في حال واجه الطالب أي مشكلة في النتيجة.

وقد ذكرت الوزارة أن في حال ظهور النتيجة يمكن لجميع الطلاب الراغبين في تقديم تظلمات على النتيجة أن يقومون بذلك في الفترة التالية لظهور النتيجة على الفور حيث أن مدة فتح باب التظلمات يقفل بعد اسبوعين فقط من ظهور النتائج.