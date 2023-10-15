تم رفع نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023 الان

أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني في جميع محافظات العراق، بعد ان تم الإنتهاء من التصحيح وتدقيق الدرجات بشكل نهائي ورسمي، إضافة إلى أن الوزارة كانت حريصة في إعلان كل هذه النتائج بأقرب وقت من أجل أن يتمكن جميع الطلبة والطالبات من الحصول عليها دون أدنى مشاكل أو عقبات، مع العلم ان نسبة النجاح لهذا العام اعلى من العام الماضي، وفقًا لبيان الوزارة الصادر عنها مؤخرًا.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني عبر نتائجنا

يمكن بكل سهولة القيام بإستخراج نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، وفقًا للخطوات التالية:-

الدخول لموقع نتائجنا.

الذهاب إلى المحفظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب.

وعلى الفور يتم الضغط على تنزيل الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

ليتم معرفة كافة التفاصيل والدرجات بكل سهولة.

نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني

يتمكن كل طالب عند حصوله على نتيجة الصف السادس الاعدادي، إن يتقدم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وذلك وفقًا للمجموع الذي حصل عليه في هذه المرحلة، مع كامل التسهيلات التي توفرها وزارة التربية العراقية، لجميع الطلبة والطالبات على مستوى المحافظات، ليسمح لهم بممارسة العملية التعليمية دون ادنى عقبات أو مشاكل تذكر، حتى يمارس الطالب المرحلة التعليمية ويحصل على جميع الخدمات التي هو في حاجه إليها.