تم ظهور نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الثاني

يستعد جميع الطلاب والطالبات في كافة محافظات العراق، عن عرض نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، بعد أن وقفت على مرحلة الرفع عبر موقع نتائجنا التي وفرته الوزارة لجميع الطلبة والطالبات، بما يسمح لهم بالحصول على النتيجة، إضافة إلى أن الوزارة قامت برصد الدرجات بشكل واضح وصحيح، بحيث يكون كل طالب وطالبة على رضى كافة لحصوله على النتيجة، وفي الدقائق القادمة سيتم رفع النتائج دفعة واحدة عبر موقع نتائجنا، وكذلك موقع وزارة التربية العراقية، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية، كيفية الحصول عليها بكل سهولة.

عرض نتيجة السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الحصول على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، وفقًا لما يلي:-

يمكن الدخول إلى موقع وزارة التربية بالضغط “هنا“.

بعدها يتم كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك في الشاشة الرئيسية.

وعلى الفور يتم الضغط على المحافظة وكذلك المدرسة الخاصة بكل طالب.

بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات المتعلقة بالطالب.

ليتم بعدها العمل على تنزيل الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

ليتم تنزيلها في النهاية بكل سهولة.

معرفة نتيجة السادس الاعدادي

من السهل القيام بمعرفة نتيجة السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-