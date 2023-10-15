صدرت الان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق

أصبح جميع الطلبة والطالبات في حالة انتظار وقلق متزايد بشأن نتائج السادس الاعدادي التي من المؤكد صدورها خلال دقائق وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية العراقية، وهذه النتيجة تشمل جميع المحافظات بما يسمح للجميع بالإطلاع عليها بكل سهولة إلكترونيًا، وذلك دون الذهاب إلى أي مقر أو مكان داخل أو خارج دولة العراق، وهو ما تعمل عليه الوزارة من أجل رفعها في الوقت الحالي.

إنتهاء تصحيح درجات السادس الإعدادي الدور الثاني

تم الإنتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات الطلبة والطالبات، وجاري العمل على رفع نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، حيث إن هذه النتيجة هي من أكثر النتائج بحثًا في الوقت الحالي، فضلاً عن الوزارة تحرص بشكل كبير في العمل على رفع الملفات عبر موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية، بحيث تسهل على كل طالب وطالبة من الحصول على النتيجة الخاصة بهم، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الهامة.

الحصول علي نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في العراق

حتى تتمكن من تنزيل كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 عليك اتباع الخطوات التالية:-

في الخطوة الأولى يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعد الخطوة الأولى يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.

وعليه يتم تحديد المحافظات التي ينتمي إليها كل طالب.

بعد ذلك يتم الضغط مباشرة على أيقونة “تنزيل الكشوفات”.

ليتم عرضها في النهاية بكل سهولة.

تقديم اعتراضات على نتائج السادس الاعدادي دور ثاني

بعد أن ظهرت نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، أصبح بإمكان كل طالب وطالبة الان القيام بتقديم اعتراض على النتيجة الخاصة بهم، وذلك بالضغط هنا، حتى يتم توجيه طلب بتقديم الإعتراض بكل سهولة، وأخذ الدرجات المستحقة وفقًا لأداء الطالب والطالبة في الإمتحانات.