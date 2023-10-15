شغال الان.. إضافة المواليد في التموين في مصر 2023 برابط مباشر عبر موقع دعم مصر

بعد فترة طويلة من التوقف أعلنت وزارة التموين عن قبول الطلبات لإضافة المواليد في التموين في مصر 2023 لفئات مُختلفة أبرزها أبناء الشهداء والأُسر البديلة، وغيرهم من الفئات التي تُسهل عليهم المنتجات الغذائية للتموين المعيشة في ظل الغلاء التي تعاني منه البلد، وبات الجميع يضجر لعدم القدرة على عيش حياة كريمة، وللاعتماد على التكنولوجيا في استكمال الإجراءات بمختلف أشكالها يسهل على المواطنين إتمام إجراءات الإضافة في التموين إلكترونيًا.

خطوات إضافة المواليد في التموين في مصر 2023

مع التطورات الهائلة الذي يشهدها العالم في التكنولوجيا باتت جميع الخدمات تتم إلكترونيًا، وقد أعلنت وزارة التموين أيضًا أن إضافة المواليد في التموين في مصر 2023 يتم باِتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هُنــــــا. من الخيارات الظاهرة، يُنقر على خيار “إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا”. سيتطلب كتابة رقم الموبايل وكلمة المرور لتسجيل الدخول. يُمكن لغير المالكين لحساب النقر على “افتح حساب جديد” وإنشائه باتباع الخطوات الظاهرة. إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة، مع البيانات اللازمة. ثم كتابة بيانات المواليد المُراد إضافتهم. إدخال صلة القرابة إمّا “ابن” أو “ابنة”، ثم تحديد الصفة بالنقر على “ضم الأبناء”. النقر على أيقونة “إضافة”.

الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد

قبل البدء في إضافة المواليد في التموين إلكترونيًا، لا بُدّ من العلم بضرورة توافر بعض الشروط في المتقدم؛ لضمان قبول طلب الإضافة، وتتشكل على النحو التالي:

أن يكون المولود عُمره أقل من 18 عام، ومسجل من أبناء المواطن المستفيد.

يجب أن تكون المواليد مسجلة في سجل المواليد والوفيات.

ما إنّ توافرّ في المواطن سائر الشروط المُحددة لإضافة المواليد، فيجب البدء في تحضير بعض الأوراق مع التأكد من سريان صلاحيتها، وتتمثل في:

نُسخة من البطاقة الشخصية للوالدين، على أن تكون مدرجة في بطاقة التموين.

نُسخة من شهادة ميلاد المواليد المراد إضافتهم، على أن تكون حديثة الإصدار.

صورة من بطاقة التموين.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد في التموين

لم تُتاح خدمة إضافة المواليد لسائر المواطنين، بل ثمَّة فئات مُختلفة يُسمح لهم دون غيرهم، وهم:

معاش التضامن الاجتماعي، أو تكافل وكرامة.

أصحاب الحد الأدنى للأجور بقيمة ثلاثة آلاف جنيه.

الحاصلين على معاش أقل من 2500 جنيه.

وقد أعلن وزير التموين أنه يجب ألا يصل عدد أفراد الأسرة في البطاقة لأكثر من أربعة، وإلا سيتم رفض الطلب حتى عند استيفاء الشروط والإجراءات.