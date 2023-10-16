عاجل.. اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 جميع محافظات العراق

تم رفع نتائج الصف السادس الاعدادي في جميع محافظات الان، حيث إن الوزارة أعلنت بأن كافة الكشوفات الخاصة بنتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الثاني تم رفعها دفعة واحدة عبر موقع نتائجنا، وذلك بعد الإنتهاء بشكل مباشرة من عمليات التصحيح وعملية رصد الدرجات الخاصة بجميع الطلبة والطالبات، بما يسمح للجميع حينها الحصول على النتيجة دون أدنى مشاكل أو عقبات تذكر.

كشوفات نتائج السادس الاعدادي

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني، أخذت وقت كبير في عمليات التصحيح ورصد الدرجات، من أجل أن يحصل كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات، مع العلم أن هذه هي المرحلة الأخيرة لتحسين أداء الطالب في مثل هذه المرحلة التي تعد أكثر أهمية عن غيرها، ولذلك فمكن الحصول على النتيجة وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة التالية، من أجل أن يتمكن الجميع من معرفتها بكل سهولة.

اعلان نتيجة السادس الاعدادي

تم الكشف عن جميع نتائج السادس الاعدادي، التي يمكن الان لجميع الطلبة والطالبات الحصول عليها، كما في الخطوات التالية: –

أن يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا الذي وفرته وزارة التربية.

ثم يتم الضغط على المحافظة الخاصة بالطالب.

بعدها يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب.

العمل على عرض الكشوفات.

ليتم عرضها بكل سهولة.

يذكر أن وزارة التربية العراقية كانت حريصة كل الحرص في إعلان جميع النتائج الخاصة بالصف السادس الاعدادي، بحيث يتمكن جميع الطلبة والطالبات من الحصول عليها في أقرب وقت وهي ما تقوم عليه في الوقت الحالي، مع العلم أنه في حال وجود أي عقبات أو مشاكل في الدرجات فيمكن لكل طالب الذهاب إلى المدرسة الخاصة به، لتقديم اعتراضه، وفور القيام بتقديم الإعتراض ودفع الرسوم المنوط بها، تقوم الإدارة المعنية بمراجعة سريعة لجميع أوراق الإمتحانات المتضرر منها، والعمل على مراجعتها مرة أخرى، ثم يتم التأكد من الدرجات التي حصل عليها كل طالب والطالبة، وفي حال وجود خطأ أو نقص تقوم الوزارة بتصحيحه على الفور، لكي يتمكن الجميع من الحصول على ما يستحقونه.