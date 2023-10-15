مفتوح الان.. رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني بالعراق برقم الجلوس فقط عبر موقع نتائجنا الرسمي

خاض طلاب المرحلة الإعدادية العراقية امتحانات الدور الثاني بنجاح، وبعد مدة طالت لأسابيع باشرت وزارة التربية والتعليم العراقية تصحيح الامتحانات بدقة عالية، وبات يترقب الطلاب رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني للاطمئنان، والذي يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من عملية رصد الدرجات، والتي أعلنت الوزارة أنها تتم بدقة وعناية كبيرة منعًا لوقوع أخطاء في التصحيح، وهو ما أدى لتأخير إعلان النتائج قليلًا.

رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني

إنّ وزارة التربية والتعليم العراقية تسعى للارتقاء بمستوى التعليم العراقي، وتحرص على ألا تتسبب في وقوع مظلمة على أي من الطُلاب، لذا تُباشر عملية التصحيح بدقة كبيرة لكافة المسارات والمناطق التعليمية، ويترقب الطُلاب الإعلان عن رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني وهو ما أعلنت الوزارة أنه سيتم رفع النتائج بصيغة ملفات لكل منطقة ومدرسة على قناة التيليجرام الخاصة بالوزارة.

لذا فالطالب ليس بحاجة لإدخال الرقم القومي للهوية الشخصية وغيرها من البيانات كإعلان نتائج الدور الأول، ناهيك أن حرصت على بث الطمأنينة في قلوب الطُلاب بالإعلان عن ارتفاع نسبة النجاح والتي من المفترض أن تكون سببًا في عدم وجود اختبارات دور ثالث.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني

آلاف الطُلاب في مرحلة السادس الإعدادي في العراق يترقبون الإعلان عن النتائج بقلق كبير، لا سيّما مع إعلان الوزارة عن اقتراب انتهاء عملية تصحيح الأوراق، ولذلك يُمكن للطلال المُتابعة بالاستعلام عن النتائج من خلال اِتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوزارة من هُنــــــا. تسجيل الدخول بحساب الطالب. الضغط من الجانب على “نتائج الصف السادس الإعدادي”. يتطلب إدخال بيانات الطالب من الاسم والمسار ورقم الجلوس. الضغط على “استعلام”، وستظهر النتيجة، أو بيان باقتراب ظهورها.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني

يترقب الطُلاب بقلق كبير إعلان وزارة التعليم العراقية عن نشر نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي بمساراتها، فهي من أصعب اللحظات التي تمُّر على الطلاب، ولكن أعلنت الوزارة أن تاريخ الإعلان يوم 15/10 صباحًا، وستمنح الفُرصة للطلاب الراغبين في تقديم تظلم لإعادة تصحيح أو النظر للنتيجة وأوراق الامتحان خلال 14 يوم من ظهور النتيجة، فعلى جميع الطُلاب الإسراع.