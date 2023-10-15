تم الرفع pdf كشوفات كاملة نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الثاني جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الثاني، كشفت جميع المصادر التعليمية بالأمس السبت الرابع عشر من أكتوبر الجاري عن موعد اعتماد نتائج الدور الثاني للصف السادس الاعدادي جميع المحافظات العراقية، ومن وقتها عمليات البحث الرائجة على محركات جوجل الرسمية لن تتوقف لحظة واحدة من الطلاب وأولياء الأمور بل ترتفع كل ثانية وهذا كونها من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب.

هناك أحلام كثير تبنى منذ نجاح الطالب في الصف السادس الاعدادي وحصوله على درجة عالية من النجاح تكون بداية طريق تحقيق الحلم لكن يجب أن يحصل الطالب على درجة عالية للإلتحاق بمرحلة الثانوية، منذ فترة طويلة والطلاب من شتى المحافظات في انتظار ظهور النتائج بفارغ من الصبر للإطلاع عليها واليوم نوضح لكم كيفية الحصول على نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الثاني.

نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الثاني

الفرحة والزغاريد في كل أرجاء المدينة عقب اعتماد نتائج السادس الاعدادي العراق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الخامس عشر من أكتوبر، حيث قدم الدكتور علي حميد وزير التربية والتعليم خالص التبريكات و التهنئة للطلاب الناجحين على أسرارهم لتحقيق النجاح وتخطي أصعب الظروف، وأشارت الوزارة أن نسب النجاح وعدد الناجحين في الدور الثاني مرتفع مقارنة بالعام الدراسي الماضي وأكدت أن جميع النتائج لمختلف محافظات العراق تم الانتهاء من رفعها وأصبحت متوفرة الآن عبر الموقع الرسمية التي حددتها الوزارة

لينك شغال للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

بعد صدور بيان بالإعلان عن النتائج تم رفع نتائج السادس بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب ولمعرفة النتيجة يرجى اتباع ما يلي