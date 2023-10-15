مليون مبروك للجميع.. “اضغط هنا” نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بالعراق عبر موقع نتائجنا PDF كل المحافظات

بالنسبة لــ ننتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، يُلاحظ ارتفاعًا في معدل البحث عنها من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات العراقية، حيث تسعى الجهات الرسمية إلى توفير هذه النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا”،و في هذا المقال سنوضح لكم موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني لعام 2023 وسنقدم لكم الرابط الذي يمكنكم من خلاله الحصول على هذه النتائج.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية العراقية عن تاريخ الإعلان عن نتائج الدور الثاني لامتحان الصف السادس الإعدادي لعام 2023 عبر موقع “نتائجنا”، ومن المزمع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، وتمت عمليات التصحيح الخاصة بامتحانات الصف السادس الإعدادي للدور الثاني بنجاح، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح في هذا العام مرتفعة، مما يعكس أداء الطلاب الجيد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم عقد دور ثالث للامتحانات، بل سيتم إجراء دور ثاني فقط، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح في العام الحالي أعلى بكثير مقارنة بالعام السابق.

موقع نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2023

الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية يعد المصدر الرئيسي للاستعلام عن نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي لعام 2023 عبر موقع “نتائجنا”، ويتيح الموقع للطلاب الوصول إلى نتائجهم بسهولة عن طريق ملء بياناتهم الشخصية المطلوبة، مثل الرقم الامتحاني وتاريخ الميلاد، وللتوجيه بخطوات استخراج النتائج بسهولة، يمكن اتباع الآتي: