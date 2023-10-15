موقع نتائجنا.. يعلن عن ظهور رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بالعراق كل المحافظات “حملها الانpdf”

يعتبر الحصول على رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، هو أكثر ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور خاصة مع اقتراب موعد إعلان النتائج والتي تعتبر بمثابة الأمل للجميع في تحديد مستقبل الطلاب لأنه يترتب على هذه النتائج انتقالهم إلى مرحلة جديدة في التعليم لهذا فالجميع ينتظر إعلان النتائج بشغف وقلب مترقب، لذلك نلقي الضوء من خلال هذا التقرير على الكيفية التي يمكن بها الحصول على الرابط للتحقق من نتائج امتحانات الطلاب في الدور الثاني للعام الدراسي الحالي.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

تسعى وزارة التربية العراقية بجهد بالغ إلى توفير رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء عمليات تصحيح الأوراق حتى يتمكن الطالب من استخراج نتيجته بسهولة دون عناء:

لذلك يمكن للمواطن الوصول إلى رابط موقع الوزارة الرسمي بسهولة.

يدخل الطالب أو ولي أمره إلى موقع نتائجنا من هنا .

يضغط على نتائج السادس الاعدادي، ثم النقر على خيار الدور الثاني.

إدراج الاسم الرباعي للطالب.

إضافة رقم امتحان التلميذ ثم النقر على استعلام.

المواقع الامتحانية للسادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

أفصحت وزارة التربية العراقية عن خطة عمل منظمة ودقيقة حتى يتم إجراء امتحانات الصف السادس الاعدادي النهائية من خلال تجهيز قاعات تجرى فيها الامتحانات في كافة المحافظات العراقية حتى يتم استيعاب جميع الطلاب الذين يخضعون لاختبارات العام:

حيث جاء ذلك في إطار رغبة الوزارة في توفير بيئة مناسبة يتمكن من خلالها الطالب أن يؤدي الامتحانات بكفاءة.

من المتوقع ان يتم اتاحة نتائج الطلاب النهائية عبر موقع نتائجنا الإلكتروني.

كما أعلنت الوزارة عن إمكانية تقديم الطالب اعتراض على النتائج عبر الموقع إذا كان متأكدا من أنها ليست نتائجه الصحيحة.

حيث تهدف وزارة التعليم العراقي في أن تسهل على الطالب وولي أمره الوصول إلى النتيجة مع ضمان وجود الشفافية في العملية التعليمية.

مع استمرار البحث المتواصل من جميع المواطنين في العراق عن النتائج التي حصل عليها طلاب السادس الاعدادي في الامتحانات، والتي ستحسم مستقبلهم التعليمي بشكل قاطع حيث أكدت الوزارة على ضرورة الإعلان عن نتائج وذلك عقب الانتهاء الفوري من التصحيح في مختلف المراكز الموجودة في الدولة.