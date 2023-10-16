كشوف pdf.. اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي بالخطوات عبر وزارة الدفاع العراقية mod.mil.iq

يسرنا أن نعلن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، حيث تم اختيار هؤلاء الأفراد بناءً على كفاءاتهم الاستثنائية ومهاراتهم البارزة، حيث يمثل هذا الاختيار فرصة رائعة للانضمام إلى صفوف الجيش العراقي والمساهمة في الرمز الوطني العظيم هؤلاء الجنود المقبولين سيواجهون تدريبات مكثفة وتحديات قوية، وستمنحهم هذه الفرصة الفرصة لاكتساب القوة والثقة اللازمة للدفاع عن وطنهم وحماية أمنه واستقراره، ونعلم جيدًا أنهم سيكونون فخرًا لعائلاتهم وللشعب العراقي بأسره.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أسماء المقبولين بصفة جندي للعام 2023، ونهنئ بكل فخر جميع الناجحين الذين أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم من خلال اجتياز جميع المراحل وتحقيق الشروط المطلوبة للتسجيل، ونحن واثقون تمامًا من قدراتكم ومؤهلاتكم، ونعتقد أن اختياركم بصفة جندي سيكون له تأثير إيجابي كبير على القوات المسلحة العراقية.

نستدعيكم جميعًا للانضمام إلى صفوفنا وعرض أفضل ما لديكم في خدمة وطننا العزيز، ومن خلال تضافر جهودنا سنعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والتقدم في العراق، ونبارك لكم على نجاحكم ونأمل إلى لقاءكم قريبًا في كلية التدريب العسكري لبدء رحلتكم الوطنية المثمرة. حظًا موفقًا ونجاحًا باهرًا في مهمتكم القادمة.

شروط القبول بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية 2023

للحصول على بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية في عام 2023، حيث يجب توفير بعض الشروط الأساسية التي تشمل:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.

يجب على المرشح أن يكون قد حصل على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل.

يجب أن يكون العمر للمتقدم في نطاق بين 18 و30 سنة.

يجب أن يتمتع المرشح بحالة صحية جيدة وخالية من أي أمراض أو مشاكل صحية تعيق قدرته على أداء واجباته بفعالية.

يجب أن يتوفر لديه المستوى المناسب من اللياقة البدنية لتمكينه من تنفيذ المهام العسكرية بكفاءة.

يجب على المتقدم أن ينجح في اختبارات القبول والتدريبات المرتبطة بها، مما يشمل التقييمات البدنية والنفسية والتدريب العسكري.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية

للاستعلام عن أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية.

قم بالبحث عن قسم الاستعلام عن أسماء المقبولين بالجيش.

ادخل المعلومات المطلوبة، مثل رقم الهوية أو رقم التسجيل الخاص بك.

انتظر حتى يتم عرض القائمة وتحميلها.

قم بتنزيل القائمة وقم بالتحقق من وجود اسمك فيها.

متي موعد الالتحاق بوزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

بعد إعلان نتيجة وزارة الدفاع العراق لوظيفة جندي، يترقب الأشخاص الذين قبلوا في الدورة 113 وموعد الالتحاق بالدورة، ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر في شهر ديسمبر 2023. وسيتم تأكيد الموعد من خلال موقع الوزارة على الانترنت أيضًا وهذا قد نكون انتهينا من كتابة المقال لمزيد من المعلومات تابعونا على موقع البديل.