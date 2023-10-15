Link سريع… الان بالاسم pdf استعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور ثاني جميع المحافظات

اعلنت رسميا وزارة التربية العراقية منذ قليل نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في جميع انحاء المحافظات العراقية علر موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الخاص بنتايج الطلاب في العراق، للقسمين ادبي واحيائي، ومن خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز نستعرض معكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023

نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني في العراق للفروع الأدبية والعلمية بعد ان تم الإعلان عنها اليوم الاحد عبر المواقع المعتمدة من وزارة التربية والتعليم وموقع “نتائجنا” يمكن للطلاب زيارة موقع وزارة التربية والتعليم واختيار قسم “نتائج الصف السادس الاعدادي 2023″، ثم إدخال رقم الامتحان والاطلاع على النتائج في جميع المواد ، أيضًا، يمكنهم زيارة موقع “نتائجنا” واتباع الخطوات المشابهة للاطلاع على النتائج بشكل مفصل ومنسق.

وكان المدير العام للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، اعلن انه سيتم الإعلان عن نسبة النجاح في هذه الامتحانات قبل نهاية شهر أكتوبر. من المتوقع أن تكون نسبة النجاح جيد ، و بعد الإعلان عن النتائج، سيتم توزيع الشهادات على المدارس في أقرب وقت ممكن.

رابط موقع نتائجنا الخاص بالنتائج في العراق

يمكن لجميع الطلاب في العراق وبالتحديد طلاب الصف السادس الاعدادي الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني الادبي والاحيائي من خلال اتباع الخطوات التي مرصدها لكم في التالي

الدخول الي رابط موقع نتائجنا او موقع وزارة التربية العراقية

ادخال رقم الطالب الامتحاني

ادخال اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته

تحديد القسم الخاص به

الضغط علي كلمة عرض النتيجة

ونتمني لكم مزيد من النجاح والتوفيق

موقع نتائجنا الخاص بالنتائج في العراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل موقع نتائجنا الإلكتروني الخاص بنتيجه السادس الاعدادي صباح اليوم حيث تم رفع. النتيجة فى جميع المحافظات العراقية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من البحث عن النتائج بسهولة.