خلاص ظهرت اعرف اسمك الان.. اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر الموقع الرسمي

تم اختيار اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، بناء على الكفاءة والمهارات التي يمتلكونها وتعتبر هذه الفرصه من أهم الفرص التي يمكن من خلالها الانضمام إلى صفوف الجيش العراقي حتى يكون الجندي جزء من الوطن العظيم والتي يقوم بإنتظارهم تدريبات مكثفة، حتى يتمكنوا من وجه التحديات القوية التي يواجهونها في المستقبل حتى يصبح الوطن بمستقبل مليء بالانجازات ويقف شامخا أمام الصعوبات التي قد تقع على عاتقه.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

أعلنت وزارة الدفاع العراقي عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، من المتقدمين الذين تمكنوا من اجتياز المراحل التي تم تحديدها بالإضافة إلى تحقيق الشروط التي انطبقت عليهم للتسجيل:

حتى يكون الجندي المتقدم له اثر ايجابي على القوات المسلحة بالعراق حيث يمكن استعلام عن الأسماء من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقي من هنا.

ابحث عن اسماء المقبولين في الجيش.

ادخل المعلومات الشخصية أبرزها رقم الهوية ورقم التسجيل.

انتظر لحظات حتى يتم تحميل القائمة وعرض الأسماء التي تم قبولها في الصفوف الجيش العراقي ثم نزل القائمة وتحقق من وجود اسمك ضمن المقبولين.

شروط الالتحاق في صفوف الجيش العراقي

حتى تتمكن من الالتحاق في وزارة الدفاع العراقي بصفة جندي توجد بعض الشروط التي ينبغي استيفاؤها قبل التقديم وهي على النحو التالي:

أن يكون متقدم من أصل عراقي.

أن يكون حاصل على الاقل على الشهادة الابتدائية.

يتراوح عمره بين 18 و 30 عام.

أن يتمتع بصحة جيدة حتى يجتاز كافة الاختبارات الصحية واللياقة البدنية.

اجتياز كافة الاختبارات الشخصية للقبول بالإضافة إلى اجتياز التدريبات التي ترتبط بها.

وعلى ذلك فقد أفصحت وزارة الدفاع العراقي عن الأسماء التي تم قبولها في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي والذين قد أجروا كافة الاختبارات والمراحل التي تم تحديدها من قبل الوزارة، وتمكنوا من اجتازها بنجاح بالاضافة الى انهم حققوا الشروط التي تم تحديدها للتسجيل، علما بأن الانضمام إلى هذه الجهة المتميزة في الوطن تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والتقدم في العراق حاج تطمح الوزارة في أن تكون هذه هي البداية إلى رحلة وطنية مثمرة.

موعد الالتحاق بوزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

وقد يتم إعلان نتيجة وزارة الدفاع العراق لوظيفة جندي، يترقب الأشخاص الذين قبلوا في الدورة 113 وموعد الالتحاق بالدورة، وقد يكون من المتوقع أن يكون هذا الأمر في شهر ديسمبر 2023. وسوف يتم تأكيد الموعد من خلال موقع الوزارة على الانترنت أيضًا.