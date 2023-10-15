البنك المركزي العراقي يُنهي الجدل بشأن وقف التعامل بالدولار لهذا السبب

لقد عُقد اجتماع المجلس الإداري لمركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي في العام الحالي 2023، وترأس هذا الاجتماع نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عمار حمد خلف، وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المسائل الهامة المدرجة على جدول الأعمال.

قرار جديد للبنك المركزي العراقي

من أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع، تمت الموافقة على خطة التدريب الخاصة بمركز الدراسات للعام القادم 2024، وقد تم أيضًا الموافقة على الموازنة التخطيطية للعام القادم، بالإضافة إلى الموافقة على الحسابات الختامية للمركز للسنة المالية الحالية 2022.

ومن الجدير بالذكر أن السيد مدير عام المركز، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور باسم عبد الهادي حسن، قدم خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول نتائج التعاون التدريبي بين المركز والمؤسسات النظيرة في الدول العربية والأجنبية.

وفي إطار تفعيل دور المركز وتوسيع صلاحياته، قام المجلس بخوَّل مدير عام المركز ببعض الصلاحيات الخاصة وفقًا للقانون رقم 36 لسنة 1999، وهذا وقد تمثل هذا الاجتماع في خطوة مهمة نحو تعزيز دور مركز الدراسات المصرفية في تطوير وتعزيز القطاع المصرفي في العراق.

قرار البنك المركزي العراقي بشأن وقف التعامل بالدولار

أعلن البنك المركزي العراقي في 5 أكتوبر 2023 عن قراره بوقف التعامل بالدولار النقدي اعتباراً من الأول من يناير 2024، ويهدف هذا القرار إلى الحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

بموجب القرار، لن يتمكن العراقيون من سحب النقود من البنوك بالدولار، كما لن يتمكنوا من إجراء معاملات بالدولار النقدي، وسيسمح البنك المركزي فقط بالتعامل بالدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية، مثل التحويلات البنكية والحوالات المالية.

يثير قرار البنك المركزي العراقي مخاوف من حدوث اضطرابات في الاقتصاد العراقي، حيث أن الدولار هو العملة الأكثر استخداماً في البلاد، وكما أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى الحد من الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية.