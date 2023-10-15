مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42 مدبلجة مواجهة قوية بين فريد وسيران عبر قناة “star tv” التركية

بدأت منذ أول أمس عملية البحث ترتفع عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42 التي يترقب أحداثها الجمهور المشاهد من جميع دول العالم العربي والغربي، وهذا لأن مسلسل طائر الرفراف حقق صدى واسع وأصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة من فئات عمرية مختلفة، كوكبة من أهم وأشهر النجوم الأتراك كان لهم تأثير كبير في نجاح مسلسل طائر الراف من الموسم الأول وتمكنوا أن يستكملون مسيرة نجاح العمل وأصبح الموسم الثاني من طائر الرفراف حقق نجاح كبير للغاية غير متوقع.

مما حققت الحلقات الأولى من الموسم الثاني أعلى نسب من المشاهدة وحقق الموسم الأول إيرادات بملايين الملايين ومن المتوقع أن يكون الموسم الثالني أعلى في النجاح والإيرادات، اليوم ننشر لكم أحداث جديدة عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42 مدبلجة.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42

حقق مسلسل طائر الرفراف شهرة واسعة ونجاح كبير في فترة زمنية قصيرة، وبعد انتهاء الموسم الأول استمر المتابعين في البحث عن موعد طرح الموسم الجديد، حيث شهد المسلسل تطورات كثيرة على مدار الحلقات الماضية، تدور قصة المسلسل حول الشاب فريد الذي يأتي من الولايات المتحدة بعد غياب لسنوات طويلة ويكتشف جده أن فريد لديه علاقات نسائية متعددة وعديم المسؤولية.

لذلك يختار له فتاة ليتزوجها يرفض فريد في بداية الأمر لكنه يقبل لإرضاء جده وعندما تزوج من تلك الفتاة التي تدعى سيران تبدأ الخلافات الأسرية بينهم لأنه تزوجها رغم عنه ومع الوقت تزداد المشاكل وعلاقتهم تتوتر كثيراً وتدفعهم للانفصال وتعرض فريدج إلى حادث فقرات سيران أن لا تتركه وتعود إليه مرة أخرى، ومن هنا تطور العلاقة فهل يقدر فريد ما فعلته سيران من أجله.

مواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف ح42

يعرض مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني بشكل حصري عبر شاشة قناة ستار تي في التركية.

حيث أن الموعد المحدد لعرض طائر الرفراف يوم الجمعة وتوقيت الاذاعة الساعة 8 مساءً حسب توقيت مصر والسعودية.

كما تشاهدون مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42 عبر شاشة قناة mbc 4 يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءً حسب توقيت مصر والسعودية.

ويمكنكم متابعة حلقات المسلسل مدبلج باللغة العربية عبر موقع قصة عشق في الساعة 12 مساءً يوم الجمعة.

تردد قناة ستار تي في star tv التركية