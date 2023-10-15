“ألف مبروك لكل الطلاب” الآن صدور.. نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بالرقم الامتحاني في العراق

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني لعام 2023 هي موضوع يشغل الكثير من طلاب وطالبات المرحلة الاعدادية في العراق، وإنها لحظة مهمة جدًا في حياة الطلاب، حيث يتطلعون إلى معرفة نتائجهم بفارغ الصبر، وسنقدم لكم كل المعلومات التي تحتاجون إليها حول نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني.

إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان لها يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، عن انتهاء عمليات التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني، وهذا يعني أن النتائج تم إعلانها بالفعل، وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي 2023 يوم الأحد الموافق 15 اكتوبر 2023، هذا يعني أن الطلاب والطالبات سيكونون قادرين على الاطلاع على نتائجهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، وهذا ما تم بالفعل.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثانيعن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وإليكم الخطوات:

أول خطوة يجب القيام بها هي الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت.

بعد الدخول على الموقع، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي إذا كنت تمتلك واحد.

بمجرد تسجيل الدخول، ستجد العديد من الخيارات المتاحة.

ابحث عن خيار “نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني” واختره.

سيُطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية مثل رقم الجلوس الخاص بك والشعبة التي كنت تدرس بها وغيرها من المعلومات الضرورية.

بعد التحقق من صحة البيانات التي أدخلتها، اضغط على زر “استعلام” للبحث عن نتيجتك

بمجرد أن تظهر نتيجتك، يمكنك طباعتها للحفظ والاحتفاظ بها.

ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني هي لحظة مهمة جدًا في حياة الطلاب والطالبات، ويمكنك الآن الوصول إلى نتائجك بسهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ونتمنى لكم جميعًا النجاح والتفوق في مسيرتكم الدراسية.