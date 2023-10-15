تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 على النايل سات لعرض الأحدث الإخبارية لحظة بلحظة

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 على النايل سات نقدمه لكم، حيث تعد قناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات الإخبارية المصرية، والتي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المشاهدين في مصر والعالم العربي، وتبث القناة أخبارها على مدار 24 ساعة، وتغطي جميع الأحداث المحلية والعالمية، بما في ذلك الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

فيما يلي تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية

لضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية على جهاز استقبال القنوات الفضائية، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال. اختر خيار “البحث عن القنوات”. حدد القمر الصناعي “نايل سات”. أدخل التردد والبيانات الأخرى المذكورة أعلاه. اضغط على زر “بحث”.

برامج قناة القاهرة الإخبارية

تقدم قناة القاهرة الإخبارية مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية والحوارية، ومن أبرزها:

“الحدث اليوم”: برنامج إخباري يقدم أهم أخبار مصر والوطن العربي.

“الصباح الجديد”: برنامج إخباري صباحي يقدم أهم أخبار الليلة الماضية.

“الاتجاه المعاكس”: برنامج حواري سياسي يناقش القضايا السياسية الهامة.

“كلمة السر”: برنامج حواري اقتصادي يناقش القضايا الاقتصادية الهامة.

“ملعب القاهرة”: برنامج رياضي يناقش آخر أخبار الرياضة.

تلعب قناة القاهرة الإخبارية دورًا مهمًا في نقل الأخبار والمعلومات للجمهور المصري والعالم العربي، وتتميز القناة بدقة وموضوعية أخبارها، كما أنها تمتلك فريقًا من الصحفيين والمراسلين المحترفين، ويعد تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 من المعلومات المهمة التي يجب على جميع المشاهدين حفظها، ويتيح هذا التردد ضبط القناة على جهاز استقبال القنوات الفضائية، ومتابعة أخبار مصر والعالم العربي.