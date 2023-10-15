“الآن” ظهرت نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني في العراق

في إعلان مهم للطلاب وأولياء الأمور في العراق، أعلنت وزارة التربية العراقية عن توفير نتائج امتحانات السادس الإعدادي الدور الثاني، ويمكنك الآن الاستعلام عن نتائج الامتحانات في جميع مديريات التربية بسهولة بعد أن تم إعلانها بشكل رسمي، ومن خلال هذا المقال، سنشرح كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023

أول خطوة للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني هي زيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، ويمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط هنا.

بمجرد دخولك إلى الموقع، ستجد قسمًا مخصصًا لنتائج الامتحانات.

ابحث عن رابط “نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني” وانقر عليه.

سيتعين عليك الآن اختيار محافظتك والقسم الخاص بك من القائمة المنسدلة، ويُفضل اختيار المحافظة والقسم الذي تتعلق به النتائج التي تبحث عنها.

بعد اختيار المحافظة والقسم، انقر على زر “تنزيل النتائج”، وستُعرض لك قائمة بالملفات المتاحة للتنزيل.

اختر ملف النتائج الذي تريد تحميله بالنقر عليه، وسيتم تحميل الملف إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بمجرد تحميل الملف، افتحه وتحقق من النتائج. ستجد درجات السادس الإعدادي لجميع المواد.

تم الآن الانتهاء من عملية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني بنجاح، ويمكنك البحث عن نتائج أطفالك أو طلابك بسهولة من خلال هذه الخطوات.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى موقع وزارة التربية على الإنترنت، يمكنك أيضًا الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي من خلال صفحة وزارة التربية على تليجرام، وللجدير بالذكر توزع درجات السادس الإعدادي على 100 درجة، ويعتبر الحصول على 50 % من نتائج كل مادة نسبة النجاح، وفي حالة الحصول على أقل من المجموع المطلوب، يعتبر الطالب راسبًا، أما في حالة الحصول على مجموع أعلى، فإن الطالب يعتبر ناجحًا في امتحانات الدور الثاني، وتوزع درجات جميع المواد بناءً على هذه النسبة.