بإشارة قوية.. استقبل تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 الجديد لمتابعة باقة من أفضل البرامج لحظة بلحظة

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 نقدمه لكم من خلال موقعنا، حيث تعد قناة القاهرة الإخبارية من أشهر القنوات الإخبارية المصرية، حيث تُقدم تغطية شاملة للأحداث المحلية والعالمية على مدار 24 ساعة، وقد أعلنت القناة عن ترددها الجديد لعام 2023، والذي يمكن ضبطه على أجهزة الاستقبال من خلال الخطوات التالية.

طريقة ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

ادخل إلى قائمة الترددات على جهاز الاستقبال. اختر القمر الصناعي نايل سات. أدخل التردد الجديد وهو 11747. اختر الاستقطاب العمودي. أدخل معامل تصحيح الخطأ وهو 3/4. اضغط على زر حفظ.

بعد ضبط التردد الجديد، ستتمكن من مشاهدة قناة القاهرة الإخبارية على جهاز الاستقبال الخاص بك.

قناة القاهرة الإخبارية

تأسست قناة القاهرة الإخبارية في عام 2011.

تُبث القناة على القمر الصناعي نايل سات.

تُقدم القناة تغطية شاملة للأحداث المحلية والعالمية على مدار 24 ساعة.

تمتلك القناة فريقًا كبيرًا من الصحفيين والمراسلين المحترفين.

خطوات ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية على أجهزة الاستقبال الحديثة

في أجهزة الاستقبال الحديثة، يمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية من خلال الخطوات التالية:

اضغط على زر Menu على جهاز الاستقبال. اختر خيار القنوات أو الترددات. اختر القمر الصناعي نايل سات. أدخل التردد الجديد وهو 11747. اختر الاستقطاب العمودي. أدخل معامل تصحيح الخطأ وهو 3/4. اضغط على زر حفظ.

بعد ضبط التردد الجديد، ستتمكن من مشاهدة قناة القاهرة الإخبارية على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة القاهرة الإخبارية على أجهزة الاستقبال القديمة

في أجهزة الاستقبال القديمة، يمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية من خلال الخطوات التالية:

اضغط على زر Menu على جهاز الاستقبال. اختر خيار البحث عن القنوات. اختر القمر الصناعي نايل سات. أدخل التردد الجديد وهو 11747. اختر الاستقطاب العمودي. اضغط على زر Start.

بعد انتهاء عملية البحث، ستتمكن من مشاهدة قناة القاهرة الإخبارية على جهاز الاستقبال الخاص بك.