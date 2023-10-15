وظائف هيئة قضايا الدولة 2023 موعد التسجيل والشروط المطلوبة للتقديم تعرف عليها حالاً

وظائف هيئة قضايا الدولة 2023، تم الإعلان بشكل رسمي الساعات القليلة الماضية عن فتح باب التسجيل على مجموعة من الوظائف الشاغرة بهيئة قضايا الدولة، وتم الإعلان عن ضوابط وشروط التقديم، ومن وقت الإعلان والبحث رائج على جوجل عن كل التفاصيل التي تتعلق بالوظيفة وكيفية التسجيل والمؤهلات المطلوبة والأوراق والمستندات التي يجهزها المتقدم، هناك تساؤلات كثيرة يرغب الشباب والبنات الخريجين من مختلف الكليات يرغبون معرفتها وهذا لأن نوعية الوظائف المعلن عنها تعتبر من أهم الوظائف الحكومية.

عندما يتخرج الطالب من الكلية أو الجامعة يضع أمامه خطة لتحقيق ما يحلم فيه بعد أن قدم رسالته التعليمية، لذلك نقدم لحضراتكم عبر التقرير التالي من المقال تفاصيل في غاية الأهمية حول وظائف هيئة قضايا الدولة 2023.

وظائف هيئة قضايا الدولة 2023

صباح الأمس السبت 14-10-2023 تم الإعلان بشكل رسمي من هيئة قضايا الدولة عن فتح باب التعيين للخريجين الجدد دفعة 2022-2023 من كليات الشريعة والحقوق والقانون الشباب ذكور وإناث، مما كشفت التصريحات أن هناك العديد من التخصصات المطلوبة ومنها مندوب مساعد، ومن هنا بدأت عمليات البحث تتزايد عن طريقة التسجيل.

حيث صرحت هيئة قضايا الدولة عن بدأ فتح التسجيل بشكل رسمي بدايةً من يوم السبت الموافق 11 من نوفمبر 2023 وتستمر عملية التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر من خلال الموقع الإلأكتروني هيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدم أن يتوجه إلى مقر مستشار قضايا الدولة لسحب كراسة التسجيل والتي تبلغ قيمتها 2200 جنيه، وخلال هذه الفترة يجب على الراغب في التقديم تجهيز المستندات المطلوبة والإطلاع على الشروط للتعيين والتي نوضحها لحضراتكم الفقرة التالية.

شروط التسجيل في وظائف هيئة قضايا الدولة

تم الكشف من قضايا الدولة الأمانة العامة عن لائحة الضوابط والشروط المطلوبة للتقديم في وظائف مندوب مساعد خريجي دفعة 2023 والتي تأتي على النحو التالي:.