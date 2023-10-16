HERE معدلات القبول 2023 في العراق pdf معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية الأدبي والعلمي

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 ظهرت بشكل رسمي، حيث بدأت الجامعات في العراق بنشر نسب القبول الخاصة بالعام العالي في مختلف الكليات، وقد نشرت وزارة التربية والتعليم العالي دليلًا رسميًا عبر موقعها يتضمن جميع المعلومات حول نسب القبول في الجامعات والكليات، وهذا يأتي تزامنًا مع إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي، حيث سجلت نسبة نجاح مرتفعة تجاوزت 90%، مما يشير إلى نجاح النظام الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم لتحسين العملية التعليمية.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

معدلات القبول في الجامعات العراقية هي كالتالي..

كلية الصيدلة: 98.67.

كلية الهندسة – قسم الإلكترونيك والاتصالات: 95.83.

كلية الهندسة – قسم الحاسوب: 95.33.

كلية الطب: 100.92.

كلية طب الكندي: 100.5.

كلية طب الأسنان: 99.05

أتاحت وزارة التعليم العالي هذه المعدلات حتى يستطيع الطلاب التقديم للجامعات العراقية والجامعات الخاصة وفقًا لتقديراتهم واهتماماتهم، وأما بالنسبة للتعليم الجامعي المجاني في مرحلة ما قبل الجامعة، يجب على الطلاب الالتحاق بالتخصصات التي تم تحديدها من قبل الجامعات الحكومية، وإذا لم يكونوا راضين عن هذا الاختيار، يمكنهم النظر في الالتحاق بجامعات خاصة تقدم التخصص الذي يرغبون فيه.

كيفية الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

معرفة معدلات القبول 2023 في العراق يمكن الاطلاع عليها من خلال اتباع الطريقة التالية:

النقر على موقع وزارة التعليم العالي .

انقر بعد ذلك على أيقونة القبول المركزي.

اضغط على اسم الجامعة التي ترغب في الالتحاق بها لمعرفة معدل القبول بها .

انقر على العام الدراسي الحالي.

أدخل أي بيانات يطلب إدخالها من قبل الموقع.

وانقر في النهاية على كلمة استعلام.

وبعد دقائق معدودة سوف تظهر هذه المعدلات بشكل مفصل.

والجدير بالذكر أن زادت نسب القبول في هذه الجامعات مؤخرًا نتيجة لعوامل متنوعة، منها قلة عدد الجامعات الحكومية مقارنة بعدد السكان في العراق، كما أن الدولة تضم حوالي 60 جامعة عراقية، ومنها 24 جامعة في العاصمة بغداد.

معدلات القبول المركزي 2023 2024

احصل عزيزي الطالب على المعدلات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها عن طريق اتباع الخطوات الموجودة في الفقرة السابقة، حيث أن ذلك بهدف التسهيل على الطلاب في جميع المحافظات، وذلك عقب ظهور نتائج السادس الاعدادي وقيام العديد من الطلاب بالتسجيل في القبول المركزي في الفترة الماضية بشكل الكتروني.

أعلنت الوزارة عن الرابط الرسمي الذي يمكن كل الطلبة والطالبات في مختلف أنحاء البلاد في التعرف على نتائج القبول هذا العام الدراسي، حيث قام الطلاب بالتسجيل في القبول المركزي ويترقبون الآن ظهور النتيجة الخاصة بهم كذلك التعرف على نسب القبول في الجامعات وذلك في جميع الجامعات العراقية وهو الأمر الذي يتم بشكل الكتروني.