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“هَـســہٰ ظَـهـرت” موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني [علمي وأدبي] عُـموم المحافظات على موقع نتائجنا

A.Yمنذ 11 ساعة
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موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني
موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني

موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني، أعلنت وزارة التربية العراقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر اكتوبر 2023 عن تفعيل موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني أمام جميع الطلبة والطالبات طلاب الأحيائي والتطبيقي أو الأدبي من أجل استخراج النتائج الخاصة بهم، حيث انتهت على خير عملية التدقيق والمراجعة النهائية لجميع المواد الدراسية التي أدى فيها الطلاب الامتحانات، وتم الإعلان عن الكشوفات الخاصة بالنتائج للجميع وأصبح بإمكانهم تحميل كل النتائج عن طريق المحافظة والمدرسة التابع لها الطلاب.

موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني

تم تفعيل موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني أمام جميع الطلاب في كل المحافظات العراقية (صلاح الدين – القادسية – بغداد – الكرخ – الرصافة – ذي قار – ديالي – النجف – نينوى – واسط – أربيل) وعموم المحافظات، حيث كان الدور الثاني يُعد هو الفرصة الأخيرة أمام جميع الطلاب لاجتياز تلك المرحلة الدراسية، وتشير النتائج إلى ارتفاع في نسبة النجاح عن السنوات الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتائج الطلاب بشكل مركزي.

استخراج نتائج سادس اعدادي دور ثاني 2023 احيائي

تم الإعلان عن موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني أحيائي وتطبيقي ويمكن الاستعلام عنها بالاسم والرقم الامتحاني كالآتي:

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
 تنزيل
ديالىتم الرفع
 تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارتم الرفع
 تنزيل
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلتم الرفع
 تنزيل
البصرةتم الرفع
 تنزيل
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىتم الرفع
 تنزيل

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني أدبي

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
 تنزيل
ديالىتم الرفع
 تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارتم الرفع
 تنزيل
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلتم الرفع
 تنزيل
البصرةتم الرفع
 تنزيل
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىتم الرفع
 تنزيل

ساعات قليلة وستعلن وزارة التربية العراقية عن فتح باب التقديم على اعتراضات نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 أمام جميع الطلاب في عموم المحافظات العراقية، حتى يتمكن الطلاب الذي يشعرون بالظلم في أي درجة من الدرجات بتقديم طلب لإعادة مراجعة التصحيح الخاص بأوراق الإجابات الخاصة به وفي حال كان للطالب أي درجات أو أي ظلم سيأخذ حقه كاملاً.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني

يمكن الآن للجميع استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني لجميع المدارس الموجودة في كل المحافظات العراقية المختلفة وذلك من خلال الروابط التي ذكرناها لكم عبر موقع نتائجنا، حيث يُعد موقع نتائجنا الوزاري هو أحد أهم المواقع التعليمية التي تظهر من خلاله نتائج جميع المراحل التعليمية المختلفة في العراق.

اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 أعلنت الآن عن فتح باب التقديم على الاعتراضات لجميع الطلاب بداية من اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023 وذلك من خلال دفع مبلغ “3000 دينار” على كل مادة، وأكدت على أن مدة الاعتراضات ستكون أسبوع كامل.

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A.Yمنذ 11 ساعة
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