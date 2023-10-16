“هَـســہٰ ظَـهـرت” موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني [علمي وأدبي] عُـموم المحافظات على موقع نتائجنا

موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني، أعلنت وزارة التربية العراقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر اكتوبر 2023 عن تفعيل موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني أمام جميع الطلبة والطالبات طلاب الأحيائي والتطبيقي أو الأدبي من أجل استخراج النتائج الخاصة بهم، حيث انتهت على خير عملية التدقيق والمراجعة النهائية لجميع المواد الدراسية التي أدى فيها الطلاب الامتحانات، وتم الإعلان عن الكشوفات الخاصة بالنتائج للجميع وأصبح بإمكانهم تحميل كل النتائج عن طريق المحافظة والمدرسة التابع لها الطلاب.

موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني

تم تفعيل موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني أمام جميع الطلاب في كل المحافظات العراقية (صلاح الدين – القادسية – بغداد – الكرخ – الرصافة – ذي قار – ديالي – النجف – نينوى – واسط – أربيل) وعموم المحافظات، حيث كان الدور الثاني يُعد هو الفرصة الأخيرة أمام جميع الطلاب لاجتياز تلك المرحلة الدراسية، وتشير النتائج إلى ارتفاع في نسبة النجاح عن السنوات الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتائج الطلاب بشكل مركزي.

استخراج نتائج سادس اعدادي دور ثاني 2023 احيائي

تم الإعلان عن موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني أحيائي وتطبيقي ويمكن الاستعلام عنها بالاسم والرقم الامتحاني كالآتي:

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني أدبي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

ساعات قليلة وستعلن وزارة التربية العراقية عن فتح باب التقديم على اعتراضات نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 أمام جميع الطلاب في عموم المحافظات العراقية، حتى يتمكن الطلاب الذي يشعرون بالظلم في أي درجة من الدرجات بتقديم طلب لإعادة مراجعة التصحيح الخاص بأوراق الإجابات الخاصة به وفي حال كان للطالب أي درجات أو أي ظلم سيأخذ حقه كاملاً.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني

يمكن الآن للجميع استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني لجميع المدارس الموجودة في كل المحافظات العراقية المختلفة وذلك من خلال الروابط التي ذكرناها لكم عبر موقع نتائجنا، حيث يُعد موقع نتائجنا الوزاري هو أحد أهم المواقع التعليمية التي تظهر من خلاله نتائج جميع المراحل التعليمية المختلفة في العراق.

اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 أعلنت الآن عن فتح باب التقديم على الاعتراضات لجميع الطلاب بداية من اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023 وذلك من خلال دفع مبلغ “3000 دينار” على كل مادة، وأكدت على أن مدة الاعتراضات ستكون أسبوع كامل.